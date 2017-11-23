Благодарность от главы администрации
Благодарность от главы администрации
Новости участников портала \\ 29.11.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания "Элеста" получила благодарственное письмо от главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерия Николаевича.
Компания "Элеста" получила благодарственное письмо от главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерия Николаевича.
С 22 по 23 ноября в Санкт-Петербурге прошла выставка малого и среднего бизнеса, в которой "Элеста" принимала активное участие и представила аудио-видео регистратор "МАВР-Юпитер".
Глава администрации Выборгского района вручил компании благодарственное письмо за активное сотрудничество, пожелал дальнейших успехов и новых изобретений.
Новости участников портала
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.11.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-368 с разрешением 2048 х 1536 пикселей.
Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ
Новости участников портала \\ 28.11.2017 15:41 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
"МАВР-Юпитер" среди лучших разработок
Новости участников портала \\ 28.11.2017 11:21 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
23 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов ознакомился с мобильным аудио-видео регистратором «МАВР-Юпитер», который был представлен в рамках выставки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новый комплект SC&T HE01ERK в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.11.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового миниатюрного комплекта SC&T HE01ERK.
Новинка IP домофонии от компании "Равелин Лтд"
Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:50 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»
Новинка Lantech — отказоустойчивый коммутатор портов с 10 гигабитными каналами и 2-мя SFP
Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:18 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Гибкое подключение оконечных устройств к новому коммутатору Lantech осуществляется через 10 портов 10/100/1000 Base-T, восемь из которых снабжены инжекторами PoE IEEE802.3at/af с максимальной мощностью на порт до 30 Вт при общем бюджете 120 Вт.
Новая IP-видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры AxyCam ASN6-43V36NI.
Видеорегистратор "МАВР Юпитер" был представлен главам Санкт-Петербурга.
Новости участников портала \\ 24.11.2017 11:38 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
22 ноября видеорегистратор «МАВР Юпитер» был представлен вице-губернатору Санкт-Петербурга Мовчан Сергею Николаевичу и главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерию Николаевичу, в рамках выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».
Новая HD-TVI видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE56H5T-AVPIT3Z.
№5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” вышел из печати
Новости участников портала \\ 23.11.2017 18:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
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Другие новости
ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке Suprema FaceStation 2 для идентификации по 3D-модели лица
ООО "ТерраЛинк" \\ 29.11.2017 14:09
ИСКБ TerraID интегрирована с 1С: Предприятие 8
ООО "ТерраЛинк" \\ 29.11.2017 14:04
Благодарность от главы администрации
ООО "Элеста" \\ 29.11.2017 13:57
Новости
Виктор Бондарев, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, возглавил Организационный комитет ТБ Форума
Выставки \\ 28.11.2017
22 ноября в Совете Федерации состоялось заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Николаевича Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
SOC-Форум: кибербезопасность — продукт взаимодействия
Выставки \\ 28.11.2017
22 ноября 2017 года в Москве при поддержке ФСБ России, ФСТЭК России и Банка России с размахом прошел SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ». С самого начала проведения Форума в 2015 году количество участников, — а на этот раз их было свыше 1 700 — подтверждает, что затронутые на Форуме темы не просто актуальны, они требуют оперативного и конкретного решения.
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