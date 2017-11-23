Благодарность от главы администрации

Выставки \\ 28.11.2017

22 ноября 2017 года в Москве при поддержке ФСБ России, ФСТЭК России и Банка России с размахом прошел SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ». С самого начала проведения Форума в 2015 году количество участников, — а на этот раз их было свыше 1 700 — подтверждает, что затронутые на Форуме темы не просто актуальны, они требуют оперативного и конкретного решения.