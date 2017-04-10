Новости участников портала \\ 13.04.2017 10:52 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Одни из самых дешевых вызывные панели Tantos Stich теперь можно купить не только в черном, но и в медном исполнении. Алюминиевые корпуса с черным или медным напылением защищают от актов вандализма и от перепадов температур. Камера с разрешением 800 твл и ИК подсветкой обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение за входом, а купить вызывные панели Stich можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

В ответ на многочисленные пожелания покупателей вызывных панелей Stich компания Tantos запустила в производство новую цветовую вариацию этих популярных моделей, и теперь их можно купить в привычном черном и в новом медном исполнении. Вызывные панели Stich являются самыми доступными по цене в линейке этой торговой марки, и теперь у покупателей есть выбор между двумя привлекательными цветовыми решениями.

Вызывные панели Tantos Stich (как в черном, так и в медном исполнении) помещены в антивандальные литые алюминиевые корпуса со встроенными козырьками, рассчитанные на накладной способ монтажа. Этим недорогим панелям не страшны морозы до -30 градусов, то есть они легко выдерживают зимы в средней полосе России. Если вызывную панель Tantos Stich необходимо установить под углом, используйте специальный уголок, который входит в комплект поставки и обеспечивает наклон до 30 градусов.

Панели вызова Tantos Stich укомплектованы цветными камерами с разрешением 800 твл, поэтому они будут транслировать четкую картинку, на которой вы легко сможете рассмотреть посетителя. Угол обзора камеры – более 50 градусов, поэтому ваш посетитель наверняка попадет в кадр. Если рядом с местом установки вызывной панели Tantos Stich погаснет свет – не страшно, так как они имеют встроенную белую ИК подсветку специально для работы при нулевом освещении.

Эти бюджетные вызывные панели (теперь – в черном и в медном корпусах) совместимы с большинством современных внутренних мониторов – как торговой марки Tantos, так и других популярных брендов. Вызывные панели Tantos Stich имеют реле замка, а за дополнительной технической информацией (перечень совместимых мониторов домофонов, особенности электропитания и другие нюансы) обращайтесь в компанию «Видеоглаз».