Бюджетные вызывные панели Tantos Stich в цвете меди – уже в продаже в компании ...
Бюджетные вызывные панели Tantos Stich в цвете меди – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 13.04.2017 10:52 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Одни из самых дешевых вызывные панели Tantos Stich теперь можно купить не только в черном, но и в медном исполнении. Алюминиевые корпуса с черным или медным напылением защищают от актов вандализма и от перепадов температур. Камера с разрешением 800 твл и ИК подсветкой обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение за входом, а купить вызывные панели Stich можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
В ответ на многочисленные пожелания покупателей вызывных панелей Stich компания Tantos запустила в производство новую цветовую вариацию этих популярных моделей, и теперь их можно купить в привычном черном и в новом медном исполнении. Вызывные панели Stich являются самыми доступными по цене в линейке этой торговой марки, и теперь у покупателей есть выбор между двумя привлекательными цветовыми решениями.
Вызывные панели Tantos Stich (как в черном, так и в медном исполнении) помещены в антивандальные литые алюминиевые корпуса со встроенными козырьками, рассчитанные на накладной способ монтажа. Этим недорогим панелям не страшны морозы до -30 градусов, то есть они легко выдерживают зимы в средней полосе России. Если вызывную панель Tantos Stich необходимо установить под углом, используйте специальный уголок, который входит в комплект поставки и обеспечивает наклон до 30 градусов.
Панели вызова Tantos Stich укомплектованы цветными камерами с разрешением 800 твл, поэтому они будут транслировать четкую картинку, на которой вы легко сможете рассмотреть посетителя. Угол обзора камеры – более 50 градусов, поэтому ваш посетитель наверняка попадет в кадр. Если рядом с местом установки вызывной панели Tantos Stich погаснет свет – не страшно, так как они имеют встроенную белую ИК подсветку специально для работы при нулевом освещении.
Эти бюджетные вызывные панели (теперь – в черном и в медном корпусах) совместимы с большинством современных внутренних мониторов – как торговой марки Tantos, так и других популярных брендов. Вызывные панели Tantos Stich имеют реле замка, а за дополнительной технической информацией (перечень совместимых мониторов домофонов, особенности электропитания и другие нюансы) обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Новости участников портала
Первые 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS для бюджетного видеоконтроля в помещениях и на улице
Новости участников портала \\ 12.04.2017 13:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видео Quad HD качества видеокамеры M3106-L/LVE передают в режиме реального времени за счет использования 1/3” КМОП-сенсора с разрешением 2688х1520 пикс.
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» – SIP конвертер DK103M для аналоговых вызывных панелей
Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
SIP конвертер DK103M превращает любой аналоговый домофон и монитор в современную IP систему. Эта компактная новинка от Beward, которая уже поступила в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, обеспечивает открытие двери с мобильного телефона даже без установки на него приложения. Опционально можно установить модуль Wi-Fi, а также подключить 4G модем через USB порт.
Новый онлайн-сервис «Линия-Облако» в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает об открытии нового онлайн-сервиса «Линия-Облако».
Видеокамера для агрессивных сред MDC-SSi6290TDN-2A в GLOBALCONECT.ru
Новости участников портала \\ 12.04.2017 01:52 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 2.0-мегапиксельная видеокамеракамера MDC-SSi6290TDN-2A специально предназначена для использования в агрессивной среде.
Новые IP-видеорегистраторы CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеорегистраторов CNB KNU081-8P и CNB KNU328.
ВКО из Уфы - наилучшие цены на безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 10:03 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
При обращении в уфимскую компанию ВКО клиенты могут рассчитывать на полный пакет только качественных услуг (от проектирования до продажи и сервисного обслуживания), на низкие цены, на пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и на другие бонусы, предоставляемые по партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». С каталогом поставляемого по франшизе оборудования можно ознакомиться на новом сайте ВКО.
«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная видеокамера с разрешением 3 Мп, 30х зумом и ИК-осветителем до 120 м
Новости участников портала \\ 10.04.2017 14:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и процессор поворотной видеокамеры GANZ формируют видео с разрешением 3 Мп и транслируют его в реальном времени.
Новые IP-видеокамеры LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер LTV CNM-820 58 и LTV CNT-630 5G.
Новая платформа Стрелец ПРО от Аргус-Спектр и компании «Видеоглаз» – локализация без проводов
Новости участников портала \\ 10.04.2017 10:11 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Беспроводная охрана периметра на базе новой платформы Стрелец ПРО – это точная локализация посетителей и сотрудников, оборудования и грузов на всей контролируемой территории как внутри, так и вне зданий. Беспроводная интеграция производится с помощью радиоволновых извещателей Линар-ПРО с дальностью действия до 100 метров, браслетов (для локализации и для пейджинговой связи) и других охранных устройств Аргус-Спектр, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin 1.7.0 с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей электронной подписи
Новости участников портала \\ 10.04.2017 01:24 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
В новой версии программы добавлена совместимость с актуальной версией браузера Mozilla Firefox v.52, а также поддержка работы с криптопровайдерами Signal-COM CSP 3.0 и ViPNet CSP 4.2.
Другие новости
Бюджетные вызывные панели Tantos Stich в цвете меди – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 13.04.2017 10:52
Первые 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS для бюджетного видеоконтроля в помещениях и на улице
АРМО-Системы \\ 12.04.2017 13:07
Новости
ТБ Форум 2018: транспортники находят производителей для оснащения объектов системами безопасности
Выставки \\ 12.04.2017
Сегодня руководители транспортной сферы активно реализуют проекты по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими системами обеспечения транспортной безопасности (согласно требованиям ФЗ №16). Транспортники со всей страны съезжаются на ТБ Форум, чтобы найти поставщиков и обсудить злободневные вопросы отрасли.
В Новосибирске назвали 10 главных проблем кибербезопасности
Выставки \\ 12.04.2017
Что преподнес Новосибирску главный "ИБ-сериал" нашей родины (и ее окрестностей) и на какие подвиги вдохновил сибирских безопасников Кот ИБ- читайте в нашем отчете.
Стартовала продажа билетов
Выставки \\ 11.04.2017
Уважаемые посетители, приглашаем на День передовых технологий Росгвардии и МВД России!
Статьи
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.