Бюджетные камеры не исключают высокие характеристики

Новости участников портала \\ 22.05.2017 18:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Новинка Alteron by Smartec - линейка видеокамер стандарта AHD семейства Eco. Объекты со скромным бюджетом смогут воспользоваться качественными видеокамерами с разрешением 720р или 1080р при 25 к/с. Розничная стоимость новинки составляет всего 2 980 рублей.

Новинка Alteron by Smartec - линейка видеокамер стандарта AHD семейства Eco.

Объекты со скромным бюджетом смогут воспользоваться качественными видеокамерами с разрешением 720р или 1080р при 25 к/с.

Все модели нового семейства оснащены ИК-подсветкой. Потребитель может выбрать варианты как с фиксированными, так и с варифокальными объективами.

Видеокамера Alteron KAB03 Eco для наружной установки работает в диапазоне температур от -30 до +50°С и имеет степень климатической защиты IP66.



Камера выполнена в корпусе типа "буллет".

Alteron KAB03 Eco поддерживает максимальное разрешение FULL HD 1080p при 25 к/с и имеет мегапиксельный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм. В модели используется высокочувствительная 2 Мп КМОП-матрица формата 1/2.7" с прогрессивной развёрткой.

Встроенная ИК-подсветка состоит из 24 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 20 м, поэтому камера способна работать в полной темноте, автоматически переключаясь в черно-белый режим. Питание 12 В постоянного тока, до 0.5A.

Розничная стоимость новинки составляет всего 2 980 рублей. Но ее технические характеристики отвечают запросам современных систем видеонаблюдения.

Наличие на складе уточняйте у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".