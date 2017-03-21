Новости участников портала \\ 27.03.2017 06:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый источник бесперебойного питания Tantos ББП-60 TS, который можно приобрести по действительно низкой цене в компании «Видеоглаз», выполнен в металлическом корпусе с отсеком под аккумуляторную батарею 7 Ач. Новинка имеет защиту от короткого замыкания, но защита от переполюсовки и от глубокого разряда в ИБП ББП-60 TS не предусмотрена (в целях снижения стоимости).

Компания Tantos представила новый компактный недорогой источник бесперебойного питания ББП-60 TS, являющийся упрощенной версией популярного ИБП ББП-65 Pro. Для максимального снижения стоимости разработчики убрали из новинки защиту аккумуляторной батареи от глубокого разряда и от переполюсовки, сохранив весь остальной функционал (защиту от короткого замыкания и т.п.).

Новый источник бесперебойного питания на 12 В / 6 А ББП-60 TS предназначен в первую очередь для тех покупателей, кто считает защиту от переполюсовки и от глубокого разряда излишней, и кто не готов переплачивать за эти функции. В остальном новинка обладает «проверенным временем» функционалом, который она унаследовала от ИБП ББП-65 Pro: светодиодная индикация, защита от короткого замыкания и прочее.

Основные технические характеристики бесперебойного источника питания Tantos ББП-60 TS таковы: питание от сети переменного тока 220 В с диапазоном колебаний по напряжению 150 В – 242 В (или от АКБ), а выходное напряжение в зависимости от типа питания (от сети или от аккумуляторной батареи) находится в переделах 11 … 14,6 В. Номинальный ток нагрузки составляет 6 А, а максимальный – 6.5 А. В металлическом корпусе ИБП Tantos ББП-60 TS есть отсек для установки аккумулятора 12 Ач. Габариты новинки – приблизительно 30 х 23 х 10 см, вес без аккумуляторной батареи – менее 3 кг, то есть новый источник бесперебойного питания является компактным и удобным в использовании.

Для мониторинга рабочих процессов (наличие или отсутствие сети, состояние аккумуляторной батареи и т.п.) на корпусе ББП-60 TS имеется специальная светодиодная индикация. Источник бесперебойного питания Tantos ББП-60 TS имеет большое время наработки на отказ – не менее 100 000 часов, причем его можно эксплуатировать даже в довольно влажных и / или запыленных помещениях, поскольку герметичность корпуса новинки соответствует стандарту IP54. Не забывайте, что эта бюджетная новинка не имеет защиты от переполюсовки и от глубокого разряда, поэтому следить за правильностью подключения АКБ и за степенью ее разряда нужно самостоятельно, а более подробную информацию можно получить в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru