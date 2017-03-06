Новости участников портала \\ 13.03.2017 10:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Терминалы Smartec ST-FT161EM, которые можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз», предназначены для организации доступа и учета рабочего времени. Учет может производиться по отпечаткам пальцев, по ПИН коду и по RFID картам, причем эти виды учета можно комбинировать. Имеется встроенная память - на 3 000 отпечатков, на 10 000 карт и на 100 000 событий. Улучшенный алгоритм позволяет считывать отпечатки даже с загрубевших, влажных или слишком сухих пальцев.

Компания Smartec начала продажи очень интересной новинки – биометрического терминала ST-FT161EM, который способен работать в составе системы контроля доступа или автономно. Новинка может вести идентификацию по трем параметрам – по отпечаткам пальцев, по RFID картам и по пин-кодам, с возможностью использовать одновременно один или два любых вида идентификации. Проверка может осуществляться по комбинациям «пальцы + пин», «карта + пин», «пальцы + карта» или только по одному идентификатору.

Поскольку терминал ST-FT161EM поддерживает несколько видов идентификации (а также их комбинации), можно по-разному организовать доступ для гостей, для постоянных и для временных сотрудников. Во внутренней памяти терминала ST-FT161EM сохраняется до 3 000 отпечатков, до 10 000 карт доступа и до 100 000 событий. Соответственно, такой терминал будет удачным решением для организации с числом сотрудников до 3 000 (если заносить в базу по одному отпечатку на сотрудника), до 1 500 (если заносить по два отпечатка) или до 1 000 (если в базе будет храниться по три отпечатка каждого сотрудника).

Серьезным преимуществом нового терминала ST-FT161EM является улучшенный алгоритм считывания «пальчиков» с защитой от поддельных отпечатков и с возможностью уверенно распознавать даже чрезмерно сухие, влажные или загрубевшие пальцы. Благодаря этому терминал Smartec ST-FT161EM будет отличным выбором для организации доступа не только в офисах, но и на предприятиях, где есть работники ручного труда.

Помимо идентификации пользователей, новинка может использоваться для учета рабочего времени. Для этого на передней панели терминала ST-FT161EM имеется шесть клавиш, которые можно запрограммировать под разные события (приход на работу, уход с нее и т.п.). Подойдя к терминалу, сотрудник нажимает на нужную клавишу – к примеру, что он пришел на работу. Далее производится идентификация - с занесением в журнал учета времени его прихода на работу. На дисплей можно выводить короткие текстовые сообщения (по времени или по событию), а информацию о других возможностях терминала ST-FT161EM вы можете получить в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru