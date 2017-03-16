Новости участников портала \\ 20.03.2017 17:46 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Первый выпуск журнала “Алгоритм безопасности” вышел из печати.

В номере рассмотрены биометрические системы контроля доступа, критерии выбора программного обеспечения идентификации по изображению лица для решение пользовательских задач. Вопросы надежности биометрических систем с точки зрения вероятности ошибочной идентификации, приводящей к предоставлению ложного доступа и ложного отказа в доступе. Целесообразность и необходимость установки биометрических считывателей на внешних точках прохода, как избежать климатического воздействия.

Перспективы развития СЦН в части сопряжения объектового оборудования и программных комплексов на ПЦО. Отношения “безопасников” и “ITшников” рассматриваются в статьях ведущих экспертов. Инструменты для проектировщиков в современных ПО. Компания Cisco отвечает на вопросы редакции.

Традиционно в номере подняты вопросы пожарной безопасности. Научный редактор журнала Александр Зайцев в своей статье попытался развеять миф о сверхраннем обнаружении пожара. Постоянный автор журнала Павел Иванов поделился своей головной болью о проектировании и монтаже огнестойких кабельных линий. Участие одного из экспертов в реальной пожарной тревоге в магазине вылилось в анализ ситуации и рекомендации по проектированию.

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