Безопасность в Омске и области – от «ТехноГрупп», эксклюзивного представителя ...

Безопасность в Омске и области – от «ТехноГрупп», эксклюзивного представителя «Видеоглаза»

Безопасность в Омске и области – от «ТехноГрупп», эксклюзивного представителя «Видеоглаза»

Новости участников портала \\ 30.05.2017 10:45 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Специализирующаяся в сфере технической безопасности компания «ТехноГрупп» по условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» получила новый сайт с полным партнерским каталогом товаров (более 30 000 наименований). Для клиентов «ТехноГрупп» действуют партнерские гарантии, а цены на поставляемые по франшизе товары являются дилерскими, то есть – минимально возможными.

После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» омская компания «ТехноГрупп» стала обрабатывать все обращения и звонки по своему региону, то есть поток ее клиентов сразу вырос. Кроме того, у покупателей появился выбор из более чем 30 000 наименований сотен российских и мировых торговых марок, то есть любая задача в сфере технической безопасности стала решаться более «точечно» и с выгодой для бюджета клиента.

 

Поскольку ассортимент поставляемых по франшизе товаров весьма широк, «ТехноГрупп» по условиям партнерского соглашения получила в свое распоряжение новый корпоративный сайт с готовым каталогом, включающим цены, описания и подробные технические характеристики каждой из десятков тысяч позиций. Покупателям теперь удобно выбирать товары и рассчитывать стоимость работ прямо на сайте, а менеджеры «ТехноГрупп» получили возможность онлайн составлять коммерческие предложения. Таким образом, от созданного в рамках франшизы сайта выиграли все – и сама компания «ТехноГрупп», и ее многочисленные клиенты из Омска и области.

 

Количество оборудования решает не все – нужно еще, чтобы товары были качественными и по адекватной стоимости. Партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» означает поставку товаров по самым низким (дилерским) ценам, а в их качестве можно не сомневаться. Дело в том, что почти все позиции из «франшизного» каталога уже прошли проверку на действующих объектах «Видеоглаза», да и производители в каталоге представлены только лучшие – хотя и в разных ценовых категориях.

 

Партнерское соглашение с «Видеоглазом» дает клиентам «ТехноГрупп» еще одно существенное преимущество, которое называется «партнерские гарантии». Суть этих гарантий – в том, что при возникновении любой конфликтной ситуации, касающейся качества товаров или услуг от «ТехноГрупп», покупатель может обратиться с претензией напрямую в компанию «Видеоглаз». Для этого не придется ехать в столицу – достаточно обращения по электронной почте или по телефону, и вопрос будет решен очень быстро.

 

Источник: www.videoglaz.ru

Новости участников портала

Архив RSS
Полина Малахова, ООО «АВС-Урал»: за три года увеличили обороты втрое

Полина Малахова, ООО «АВС-Урал»: за три года увеличили обороты втрое

Новости участников портала \\ 29.05.2017 17:18 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Интервью с основателем компании "АВС-Урал" в Екатеринбурге и активным пользователем франшизы Видеоглаз.

Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с

Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с

Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокие показатели по светочувствительности (0,0006 лк при работе в режиме «день») новые уличные IP видеокамеры показывают за счет использования в их конструкции КМОП-сенсора Sony Exmor R нового поколения, который имеет формат 1/2,8 дюйма и количество эффективных пикселей 2,13 MP.

Михаил Левчук: «Мы научились отбирать национальных чемпионов»

Михаил Левчук: «Мы научились отбирать национальных чемпионов»

Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:26 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

«Мы научились отбирать национальных чемпионов. У нас есть ведущие университеты. Синергия - в их совместной работе!»

Новая IP-видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.05.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной IP-видеокамеры PROvision PVF-IR205ARCTIC.

СКАТ и компания «Видеоглаз» представляют устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС

СКАТ и компания «Видеоглаз» представляют устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС

Новости участников портала \\ 29.05.2017 09:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный прибор СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС устанавливается вблизи устройства-потребителя и защищает его от остаточных бросков напряжений, от перенапряжений и от других электро-импульсов. Эта новинка, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет уличное исполнение с защитой IP65 и рассчитана на работу при температурах от -40 градусов.

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

Новости участников портала \\ 26.05.2017 13:41 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Дмитрий Галочкин заявил о том, что Медиасовет КС НСБ готов сотрудничать с ведомством в данном вопросе и делиться своими наработками

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.05.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 и PVDR-A4-08M2 v.3.4.1.

Компания «Видеоглаз» сообщает: линейка IP-камер RVi с поддержкой облака SpaceCam стала еще «длиннее»

Компания «Видеоглаз» сообщает: линейка IP-камер RVi с поддержкой облака SpaceCam стала еще «длиннее»

Новости участников портала \\ 26.05.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Еще несколько IP камер торговой марки RVi получили поддержку облачного сервиса SpaceCam, то есть теперь их владельцы могут хранить видео прямо на облаке и просматривать его (онлайн или из архива) в любом месте и в любой момент времени. «Облачными» стали 1 Мп и 2 Мп камеры RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB, представленные в компании «Видеоглаз» по низкой цене и рассчитанные на уличное видеонаблюдение.

Система видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского политехнического университета

Система видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского политехнического университета

Новости участников портала \\ 25.05.2017 14:52 \\ Macroscop \\ Пермь

Hikvision и Macroscop реализовали совместные проект по созданию системы видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Новый тепловизор наблюдения марки GANZ с множеством аналитических модулей для регистрации активностей на дистанциях до 770 м

Новый тепловизор наблюдения марки GANZ с множеством аналитических модулей для регистрации активностей на дистанциях до 770 м

Новости участников портала \\ 25.05.2017 12:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Термокожух новых IP-тепловизоров GANZ позволяет электронике стабильно работать при уличных температурах от -40 до 60 °С, а его исполнение по классу защиты IP66 обеспечивает эксплуатацию в условиях повышенной запыленности и при влажности до 85%.

Другие новости

IР-видеорегистратор RVi с поддержкой разрешения 4K

Премьер СБ \\ 30.05.2017 16:30

Премьера Smartec – 32 канальный видеорегистратор с поддержкой H.265 и записью видео с разрешением 4K

АРМО-Системы \\ 30.05.2017 14:34

«Цифровой полицейский» - контроль службы и личная безопасность

ООО "Элеста" \\ 30.05.2017 12:23

Новости

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии

Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии

Выставки \\ 29.05.2017

В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».

“Код ИБ” по-грузински

“Код ИБ” по-грузински

Выставки \\ 29.05.2017

На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.

Статьи

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Видеонаблюдение \\ Существует одна универсальная проблема, которая характерна для пользователей 7 из 10 видеосистем вне зависимости от типа объекта. Эта проблема отслеживания перемещения человека по разным камерам.

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

вверх