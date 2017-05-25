Новости участников портала \\ 30.05.2017 10:45 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Специализирующаяся в сфере технической безопасности компания «ТехноГрупп» по условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» получила новый сайт с полным партнерским каталогом товаров (более 30 000 наименований). Для клиентов «ТехноГрупп» действуют партнерские гарантии, а цены на поставляемые по франшизе товары являются дилерскими, то есть – минимально возможными.

После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» омская компания «ТехноГрупп» стала обрабатывать все обращения и звонки по своему региону, то есть поток ее клиентов сразу вырос. Кроме того, у покупателей появился выбор из более чем 30 000 наименований сотен российских и мировых торговых марок, то есть любая задача в сфере технической безопасности стала решаться более «точечно» и с выгодой для бюджета клиента.

Поскольку ассортимент поставляемых по франшизе товаров весьма широк, «ТехноГрупп» по условиям партнерского соглашения получила в свое распоряжение новый корпоративный сайт с готовым каталогом, включающим цены, описания и подробные технические характеристики каждой из десятков тысяч позиций. Покупателям теперь удобно выбирать товары и рассчитывать стоимость работ прямо на сайте, а менеджеры «ТехноГрупп» получили возможность онлайн составлять коммерческие предложения. Таким образом, от созданного в рамках франшизы сайта выиграли все – и сама компания «ТехноГрупп», и ее многочисленные клиенты из Омска и области.

Количество оборудования решает не все – нужно еще, чтобы товары были качественными и по адекватной стоимости. Партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» означает поставку товаров по самым низким (дилерским) ценам, а в их качестве можно не сомневаться. Дело в том, что почти все позиции из «франшизного» каталога уже прошли проверку на действующих объектах «Видеоглаза», да и производители в каталоге представлены только лучшие – хотя и в разных ценовых категориях.

Партнерское соглашение с «Видеоглазом» дает клиентам «ТехноГрупп» еще одно существенное преимущество, которое называется «партнерские гарантии». Суть этих гарантий – в том, что при возникновении любой конфликтной ситуации, касающейся качества товаров или услуг от «ТехноГрупп», покупатель может обратиться с претензией напрямую в компанию «Видеоглаз». Для этого не придется ехать в столицу – достаточно обращения по электронной почте или по телефону, и вопрос будет решен очень быстро.

Источник: www.videoglaz.ru