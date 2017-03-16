Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:21 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Столичная компания «Системы технической безопасности» заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», и теперь она предлагает наилучшие цены на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другое оборудование. В рамках франшизы СТБ получила новый корпоративный сайт, а ее клиенты теперь могут пользоваться всеми партнерскими гарантиями, включая пожизненную гарантию на оборудование в сервисе.

Партнерская программа «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» для московской компании СТБ означает серьезные преимущества: новый сайт, закупки только качественного оборудования безопасности в одном месте и по наилучшим ценам, всестороннюю поддержку и другие бонусы по франшизе. Созданный в рамках партнерства корпоративный сайт очень удобен для пользователей, так как его функционал предусматривает запоминание истории заказов, расчет работ онлайн, составление коммерческих предложений, подбор товаров по параметрам и пр.

Партнерский каталог включает несколько тысяч наименований (видеокамеры с поддержкой современных стандартов видео, СКУД, охранная сигнализация и многое другое), причем товары поставляются по низким партнерским ценам без накруток. Ассортимент подобран так, чтобы «перекрыть» потребности всех клиентов – от инсталляторов до частных лиц, от недорогого оборудования до продукции с расширенным набором функций.

Поскольку компания «Системы технической безопасности» занимается не только продажами, но и установкой систем безопасности, а также их дальнейшим техобслуживанием, - клиентов СТБ наверняка заинтересует бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Суть этого бонуса заключается в том, что пока СТБ занимается сервисом системы – действует и гарантия на оборудование. Таким образом, при своевременном продлении договора на сервис гарантия на оборудование станет бессрочной.

Клиентов «Систем технической безопасности» (особенно новых) может заинтересовать партнерская гарантия от компании «Видеоглаз». Дело в том, что по условиям франшизы «Видеоглаз» оперативно устранит недочеты младшего партнера, связанные с недостаточно высоким качеством товаров или услуг. Для этого нужно только обратиться к специалистам «Видеоглаза» любым удобным способом: по телефону, по электронной почте или подойти в московский офис, описав суть проблемы.

Источник: www.videoglaz.ru