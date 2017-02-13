Новости участников портала \\ 22.02.2017 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компания «СБ-Системс» из Санкт-Петербурга предлагает в рамках франшизы оптимальную стоимость видеонаблюдения, контроля доступа, охраны периметра и других средств технической безопасности. По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиенты «СБ-Системс» покупают только качественные товары - по низким ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе.

Каталог санкт-петербургской компании «СБ-Системс» включает в себя несколько тысяч наименований средств технической безопасности от десятков российских и зарубежных производителей. Оборудование поставляется в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ним можно созданном в рамках франшизы сайте «СБ-Системс». Новый корпоративный сайт очень удобен для покупателей – в его функционале предусмотрено автоматическое запоминание истории заказов, онлайн расчет стоимости работ, подбор товаров по параметрам и другие современные опции.

Ассортимент поставляемых по франшизе товаров включает разные ценовые категории – от эконом до professional, но все эти позиции прошли строгую проверку качества на действующих объектах «Видеоглаза». Можно сказать, что в каталоге «СБ-Системс» собрано лучшее из представленного на российском рынке, причем – по оптимальной стоимости и с партнерской гарантией.

Любая система безопасности нуждается в сервисном обслуживании, и если вы заключили соглашение с компанией «СБ-Системс», то по условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» гарантия на обслуживаемое оборудование актуальна в период, пока действует договор на сервис. Таким образом, благодаря франшизе с «Видеоглазом» клиенты «СБ-Системс» могут пользоваться фактически пожизненной гарантией на оборудование в сервисе (при условии своевременного заключения и продления договора на его обслуживание).

В рамках франшизы «Видеоглаз» проводит обучение по приоритетным брендам сотрудников «СБ-Системс», то есть квалификация сертифицированных специалистов весьма высока, и ошибок в работе они не допускают. Но если вы по каким-то причинам остались недовольны качеством услуг или «франшизных» товаров – у вас есть право воспользоваться партнерской гарантией. Для этого нужно обратиться в компанию «Видеоглаз» (по почте, по телефону или лично), и ваш вопрос будет решен эффективно и в самые короткие сроки.