Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 12:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более 3 000 позиций контроля доступа, видеонаблюдения, охранной-пожарной сигнализации и других средств безопасности – по доступным ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе предлагает компания «ВьюГард». Все эти бонусы предоставляются в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ними подробнее можно на новом сайте «ВьюГарда».
Широкий выбор продукции безопасности (более 3000 наименований нескольких десятков лучших зарубежных и российских торговых марок) представлен на созданном в рамках франшизы сайте работающей в Московском регионе компании «ВьюГард». Все оборудование поставляется без ценовых накруток сверху, а его качество гарантирует старший партнер «Видеоглаз», так как надежность каждой позиции «франшизного» ассортимента уже прошла строгую проверку на реальных объектах.
По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» для компании «ВьюГард» был создан новый сайт – с полным каталогом поставляемого по франшизе оборудования, с понятным и удобным подбором по параметрам, с автоматически запоминаемой историей заказов и с другими современными функциями. Например, на сайте можно не только сформировать корзину заказов, но и рассчитать стоимость работ, а также составить коммерческое предложение.
Специалисты компании «ВьюГард» прошли обучение по приоритетным брендам и превосходно разбираются в тонкостях настройки и в нюансах работы с поставляемым по франшизе оборудованием. Но если вы считаете, что они допустили ошибку, или что приобретенный в компании «ВьюГард» товар нуждается в ремонте или в замене – вы можете воспользоваться так называемой партнерской гарантией и обратиться напрямую в компанию «Видеоглаз» для оперативного решения проблемы.
Компания «ВьюГард» занимается не только продажей оборудования, но и инсталляцией систем безопасности и их сервисным обслуживанием. На оборудование в сервисе у «ВьюГарда» действует бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия», срок действия которой ограничивается только датой окончания договора на сервис. То есть вы можете заключить с компанией «ВьюГард» договор на сервисное обслуживание установленной ими системы безопасности на любой срок – и все это время оборудование будет находиться на гарантии, даже если официальная гарантия производителя давно закончилась.
Источник: www.videoglaz.ru
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