Новости участников портала \\ 18.04.2017 10:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие средства технической безопасности предлагает в рамках франшизы московская компания «ИнтеграЛабс». По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» покупателям предоставляются партнерские гарантии, товары поставляются по минимальным ценам, а на оборудование в сервисе действует бессрочная гарантия.

Чтобы привлечь и удержать покупателя в такой непростой сфере, как техническая безопасность, нужно предложить качественные товары, низкие цены, полный пакет услуг и максимум дополнительных гарантий – и все это клиенты столичной компании «ИнтеграЛабс» получают в рамках франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В партнерском каталоге – несколько тысяч наименований товаров, которые прошли «обкатку» на действующих объектах компании «Видеоглаз» и на деле доказали свою надежность.

Цены в партнерском каталоге не завышены, так как «Видеоглаз» получает их напрямую от производителей по дилерским соглашениям, не делая никаких накруток сверху. С полным «франшизным» ассортиментом можно ознакомиться на сайте компании «ИнтеграЛабс», созданном для нее специалистами «Видеоглаза». На новом сайте имеется удобный подбор по параметрам, приведены подробные технические характеристики товаров, а функционал включает автоматическое запоминание истории заказов, онлайн расчет стоимости работ по монтажу и многое другое.

Компания «ИнтеграЛабс» занимается не только продажами оборудования – ее специалисты создают системы безопасности «с нуля и под ключ» (от проектирования до пуско-наладки и последующего сервисного обслуживания). При заключении с компанией «ИнтеграЛабс» договора на сервис клиент получает бесплатный бонус по франшизе, который заключается в увеличении гарантии на установленное на объекте оборудование. Если, например, договор на сервис будет заключен на 10 лет, значит, и гарантия на оборудование будет равна этому сроку, а при своевременном продлении договора гарантия фактически становится пожизненной.

По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» покупатель получает дополнительную защиту в виде партнерских гарантий. Они заключаются в том, что любой недовольный товарами или услугами (в рамках франшизы) клиент имеет право обратиться напрямую в компанию «Видеоглаз» (по электронной почте, по телефону или лично).

Источник: www.videoglaz.ru