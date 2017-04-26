Бесплатный вебинар по системе пожарной сигнализации Z-Line

Друзья, приглашаем Вас посетить наш очередной вебинар, посвященный техническому обзору системы пожарной сигнализации Z-Line. Прежде всего данное мероприятие будет интересно проектировщикам и монтажникам, кто не знаком с нашей системой. Мы подробно расскажем о особенностях нашего оборудования, его отличия от конкурентов, познакомим Вас с топологией системы. Для наших партнеров, кто уже знаком с Z-line, тоже будут интересные моменты - мы обязательно уделим время новинкам которые появились в линейке нашего оборудования и расскажем о том, что появится в системе в ближайшее время. Приходи!

Друзья, приглашаем Вас на бесплатный вебинар посвященный обзору системы пожарной сигнализации Z-Line. Вебинар состоится 30 мая 2017 года в 16-00