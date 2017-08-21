Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Приглашаем на бесплатный вебинар об охранных системах Юпитер.

Уважаемые дамы и господа!

31 октября в 10:00(время Московское) компания "Элеста" приглашает Вас поучаствовать в вебинаре, где расскажет об актуальных приборах и комплексах ЮПИТЕР, а также (уже 31 октября!) о новинках 2018 года.

Подробнее о том, как принять участие в вебинаре на официальном сайте компании "Элеста".

 

Как принять участие в вебенаре:

Участвовать можно через браузер Вашего компьютера или через приложение для смартфона "Вебинар FM", которое можно скачать в Play Market и AppStore.

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре прямо сейчас


Подробнее на офиц.сайте ООО "Элеста"

Новости участников портала

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Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6 и DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2.

Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!

Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!

Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:49 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Вышел обновленный Список технических средств безопасности

Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов RVi-IPN4/1-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K.

HID Mobile Access и ИСКБ TerraID. Успешные проекты TerraLink

HID Mobile Access и ИСКБ TerraID. Успешные проекты TerraLink

Новости участников портала \\ 26.10.2017 18:18 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

На семинаре HID Solutions, прошедшем в Москве 04 октября 2017 года, руководитель Департамента Дистрибуции TerraLink Юрий Литвиненко представил примеры применения HID Mobile Access и ИСКБ TerraID на проектах, реализованных в 2017 году в Казахстане.

Новый IP-видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новый IP-видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.10.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2.

Неприлично низкие цены на камеры Polyvision! Торговый дом "Актив-СБ"

Неприлично низкие цены на камеры Polyvision! Торговый дом "Актив-СБ"

Новости участников портала \\ 25.10.2017 17:33 \\ ТД "Актив-СБ" \\ г. Москва

Торговый дом "Актив-СБ" предлагает неприлично низкие цены на камеры Polyvision! Спешите, количество товара ограничено.

Новое предложение Smartec — мультиформатные видеорегистраторы STR-HD1617 для сложных гибридных видеосистем

Новое предложение Smartec — мультиформатные видеорегистраторы STR-HD1617 для сложных гибридных видеосистем

Новости участников портала \\ 25.10.2017 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Поддержка большого количества стандартов передачи видео выгодно выделяет STR-HD1617 среди устройств видеозаписи Smartec и других производителей.

Новая IP-видеокамера Arecont Vision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера Arecont Vision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.10.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Arecont Vision AV1255PM-S.

«АРМО-Системы» представила ПО контроля доступа Bosch Access PE со встроенным модулем печати пропусков и интерактивными планами

«АРМО-Системы» представила ПО контроля доступа Bosch Access PE со встроенным модулем печати пропусков и интерактивными планами

Новости участников портала \\ 24.10.2017 12:45 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Наличие интегрированного графического модуля Card Personalization позволяет средствами одной программы Access Professional Edition выполнять, и контроль доступа, и персонализацию карт.

Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.10.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua DHI-NVR4208-4KS2 и DHI-NVR4816-4KS2.

Другие новости

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

ООО "ТерраЛинк" \\ 03.11.2017 18:57

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

IDIS Russia \\ 03.11.2017 16:03

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

ТЕКО \\ 03.11.2017 13:34

Новости

Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

Информационная безопасность \\ 02.11.2017

Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

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