Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Приглашаем на бесплатный вебинар об охранных системах Юпитер.

Уважаемые дамы и господа!



31 октября в 10:00(время Московское) компания "Элеста" приглашает Вас поучаствовать в вебинаре, где расскажет об актуальных приборах и комплексах ЮПИТЕР, а также (уже 31 октября!) о новинках 2018 года.

Подробнее о том, как принять участие в вебинаре на официальном сайте компании "Элеста".

Как принять участие в вебенаре:



Участвовать можно через браузер Вашего компьютера или через приложение для смартфона "Вебинар FM", которое можно скачать в Play Market и AppStore.



Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре прямо сейчас



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