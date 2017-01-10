«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017

Новости участников портала \\ 01.02.2017 16:31 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания «ЮНИТЕСТ» объявляет о продлении акции – «Бесплатный проект на Юнитроник 496М в Новом году».

До конца февраля, компания принимает заявки на проектирование пожарной сигнализации, все обращения будут рассмотрены специалистами, которые дадут рекомендации по проектированию.

По полученным заявкам (объекты должны быть площадью не меньше 20 000 м²) будут подготовлены БЕСПЛАТНЫЕ проектные решения с использованием современной системы охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник 496М».

Система «Юнитроник 496М» является современным продолжением давно зарекомендовавшей себя на российском рынке адресно-аналоговой системы «Юнитроник 496». Кроме элегантного дизайна, новая версия системы стала еще надежнее благодаря новому помехоустойчивому протоколу, который обеспечивает дальность связи до 3 км и непрерывную диагностику всех устройств, шлейфов и цепей.

Предустановленные алгоритмы работы позволяют организовывать сложную логику управления устройствами простыми средствами, а гибкая архитектура системы дает возможность применения на разнообразных объектах.

Проекты пожарной сигнализации, выполненные ранее на «Юнитроник 496», не требуют переделки при переходе на «Юнитроник 496М», а если это Ваша первая встреча с «Юнитроником», то бесплатный проект будет отличным началом совместной работы!

За подробной информацией Вы можете обращаться в отдел проектирования компании «ЮНИТЕСТ» по телефону 8 (925) 009 69 25 или по электронной почте pro@unitest.ru.

Даже, если по какой-то причине, Вы не сможете принять участие в акции «Бесплатный проект на Юнитроник 496М в Новом году», наши специалисты будут рады дать бесплатную консультацию по любым вопросам, связанным с применением оборудования производства компании «ЮНИТЕСТ». Просто наберите 8 (800) 775-78-79 (бесплатный звонок из любой точки России) или напишите нам - info@unitest.ru

Количество предложений по бесплатному проектированию на системе «Юнитроник 496М» ограничено.

Акция действует с 10.01.17 по 28.02.17 г.

В рамках акции будут рассмотрены объекты общей площадью не менее 20 000 м².

Не является публичной офертой.