BEWARD представил панорамные IP-видеокамеры с разрешением 6 Мп
BEWARD представил панорамные IP-видеокамеры с разрешением 6 Мп
Новости участников портала \\ 16.02.2017 12:55 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания «Амиком» представляет сетевую камеру BD3670FL2 от BEWARD с панорамным обзором. В основе новинки лежит высокочувствительный сенсор и мощный процессор, благодаря которым она снимает видео с разрешением до 3072×2048 и имеет несколько режимов записи, в том числе скоростной - 50 (60) к/с.
Компания «Амиком» представляет сетевую камеру BD3670FL2 от BEWARD с панорамным обзором. В основе новинки лежит высокочувствительный сенсор и мощный процессор, благодаря которым она снимает видео с разрешением до 3072×2048 и имеет несколько режимов записи, в том числе скоростной - 50 (60) к/с. Модель оснащена объективом Fish eye с углом обзора 360º, а управление ePTZ позволяет пользователю самому выбирать удобный для просмотра режим.
Особенности видео: 6Мп, Fish eye, ePTZ и высокоскоростная съемка
IP-видеокамера BD3670FL2 Beward имеет 6 Мп сенсор нового поколения SONY Exmor R 1/1.8’’ с высокой чувствительностью 0.01 лк (день) и 0.003 лк (ночь). Отличительная особенность модели — объектив Fish eye с фокусным расстоянием 1.65 мм и углом обзора 360. При этом полученное изображение корректируется специальными алгоритмами. Новинка способна снимать видео с максимальным разрешением 3072×2048 при скорости 30 к/с, а также имеет режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при 1080p, благодаря которому фиксирует любые стремительные передвижения в кадре и сохраняет детализацию быстродвижущихся объектов. Функция управления ePTZ позволяет вести видеонаблюдение в разных режимах: fish eye 360°, панорамный обзор 180° и имитация видеопотоков с 4-х камер. При этом сам пользователь настраивает необходимые параметры на исходном изображении.
Коррекция видео: DWDR и Hardware Dewarping
В новой сетевой видеокамере BD3670FL2 реализовано несколько функций коррекции изображения. Одна из них — технология расширенного динамического диапазона с цифровой обработкой сигнала DWDR. Для снижения шумов использованы цифровые фильтры шумоподавления 2DNR, 3DNR и ColorNR, а также применяется механический ИК-фильтр. Функция Hardware Dewarping предотвращает возникновение геометрических искажений и формирует правильно ориентированное видео в отличие от аналогичных устройств кругового обзора.
Дополнительные опции и ИК-подсветка
ИК-подсветка IP-видеокамеры BD3670FL2 построена на 4 диодах третьего поколения и достигает 5 м. Новинка оснащена встроенным динамиком и микрофоном, что позволяет организовать двустороннюю аудиосвязь. Запись можно производить на сетевое хранилище NAS или на карту памяти microSDXC до 128 ГБ. Питание возможно от источника тока 12 В (DC) или по технологии PoE IEEE 802.3 af Class 0. Антивандальный корпус видеокамеры выполнен из металла и пластика, а диапазон рабочих температур составляет от −10 до +50°С.
Сфера применения
IP-камера BD3670FL2 оптимально подойдет для осуществления контроля в местах, где требуется охват широкого пространства в рамках одного кадра: в аэропортах, на вокзалах, школах, в крупных магазинах и других просторных помещениях.
Новинку можно приобрести у официального дистрибьютора бренда, компании «Амиком», совместно с другой продукцией BEWARD: сетевыми видеорегистраторами, коммутаторами и PoE-оборудованием.
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