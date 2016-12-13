BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур

Новости участников портала \\ 21.12.2016 13:42 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

Бренд BEWARD сообщил о выходе уличной камеры, способной бесперебойно работать даже в условиях российского климата. Новая уличная IP-камера B2710RZK работает без перебоев в диапазоне температур от −60 до +50°C благодаря встроенному вентилятору и двухкаскадной системе автоматического обогрева.

Функции автоматического обогрева и «холодного старта»

Самое главное отличие сетевой камеры B2710RZK от других уличных камер — ее способность работать при критических температурах от −60 до +50°C. Новинка встроена во всепогодный корпус класса IP66 и оснащена внутренним вентилятором и двухкаскадной системой обогрева. Благодаря этому стекло камеры на запотевает, изображение не теряет в четкости и фокуса. Устройство автоматически определяет температуру воздуха за бортом и включает обогрев той мощности, которая необходима для оптимальной работы всех внутренних элементов. Вторая важная термофункция в B2710RZK — «холодный старт». Благодаря ей камера включается и начинает работать без предпускового прогрева при любых погодных условиях — даже при -60°C, а также в случае перебоев в питании.

Характеристики видео

IP-камера от BEWARD B2710RZK не только выдерживает экстремальные температуры, но и имеет передовые технологии, повышающие качество изображения. 2-мегапиксельный сенсор SONY Exmor 1/2.8’’ с прогрессивным сканированием и чувствительностью 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь) выдает четкое изображение с корректной цветопередачей и минимальным уровнем шума. Моторизованный объектив с АРД имеет фокусное расстояние от 2.8 до 11.0 мм, а угол съемки может настраиваться удаленно при помощи вариофокального привода. Это очень удобно, когда фокус устройства сбился из-за вибрации в месте установки устройства, доступ к которому затруднен, и потому ручная настройка может вызвать трудности. Скорость трансляции составляет 25 к/с при разрешении 1920×1080 (Full HD) или 1280×720 (720p). Изображение кодируется в два потока: H264 или MJPEG, для каждого из которых сжатие и формат настраиваются индивидуально.

Вариофокальная ИК-подсветка

ИК-подсветка в B2710RZK покрывает угол обзора до 90°, достигает 120 м и базируется на 10 светодиодах III поколения, ресурс работы и стабильность параметров которых значительно превышают показатели более ранних версий. Модель можно приобрести с разными подсветками: вариофокальной или фиксированной. Угол освещения для вариофокальной можно установить через веб-интерфейс, учитывая обзор в кадре камеры в конкретный момент. Так картинка получается хорошо освещенной и четкой даже при съемке в темноте. Фиксированная ИК-подсветка предполагает выбор угла обзора еще во время покупки.

Прочие технические характеристики и условия эксплуатации

Помимо перечисленных технических характеристик, сетевая камера B2710RZK может фиксировать тревожные событие и сообщать о них на пользовательскую почту, а также записывать информацию на карту памяти microSDHC (до 32 Гб) в случае, если в системе произошел сбой. Степень чувствительности детектора движения настраивается вручную (до 4 зон). Чтобы установить камеру, на стену предварительно крепится стикер с разметкой, а само устройство монтируется с помощью кронштейна, который надежно фиксирует его даже при сильной внешней вибрации. Для подключения к питанию необходим источник тока 12 В DC. Опционально возможно подключение к 220 В АС или с помощью устройства High PoE (30 Вт).

Новинку B2710RZK и другие IP-камеры можно приобрести в компании «Амиком». Специалисты проконсультируют о выбранном оборудовании, помогут подобрать комплектующий для создания системы видеонаблюдения, а также расскажут об условиях оплаты и доставки.