Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.

В ассортимент компании Beward входит недорогой видеорегистратор на четыре IP канала в настольном исполнении BK0104S-P4. Эта компактная модель оснащена встроенным PoE инжектором, то есть BK0104S-P4 не только обрабатывает видео с камер, но и снабжает их электропитанием по типу PoE. Благодаря такому исполнению «2в1» покупка видеорегистратора BK0104S-P4 избавляет от приобретения коммутаторов, от прокладки дополнительных кабелей и т.п., так как на корпусе BK0104S-P4 уже имеется четыре дополнительных разъема для организации PoE питания IP камер.

Видеорегистратор BK0104S-P4 работает не только с изображением, но и со звуком, то есть с помощью этого бюджетного устройства можно контролировать уровень звукового фона. Суммарная скорость записи и воспроизведения реализована как 120 кадров/сек при Full HD разрешении, или по 30 кадров/сек на каждый канал. Запись может производиться постоянно, при обнаружении движения, по расписанию и т.п. При воспроизведении можно просматривать видео «как есть», замедленно, ускоренно или покадрово.

Для внутреннего архивирования в видеорегистратор Beward BK0104S-P4 можно установить HDD до 6 Тб, в компании «Видеоглаз» рекомендуют выбирать емкость в зависимости от режима записи и от разрешения видеокамер. Доступна запись в облачные хранилища и резервирование данных на внешние носители. Возможности удаленного доступа в BK0104S-P4 соответствуют современным стандартам: просмотр «живого» и архивного видео можно вести на мониторе (HDMI или VGA), удаленно по сети или на планшетах и смартфонах через мобильные приложения.

Бюджетный видеорегистратор Beward BK0104S-P4 будет хорошим выбором для небольшого магазина, офиса или любого другого объекта, где для видеонаблюдения хватает четырех IP камер. Данные с камер можно будет хранить на внутреннем жестком диске или на облаке, подключаясь к архиву или к «живому» просмотру с удаленного компьютера или с мобильного устройства (на iOS или Android).

Источник: www.videoglaz.ru