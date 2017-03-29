Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»
Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.
В ассортимент компании Beward входит недорогой видеорегистратор на четыре IP канала в настольном исполнении BK0104S-P4. Эта компактная модель оснащена встроенным PoE инжектором, то есть BK0104S-P4 не только обрабатывает видео с камер, но и снабжает их электропитанием по типу PoE. Благодаря такому исполнению «2в1» покупка видеорегистратора BK0104S-P4 избавляет от приобретения коммутаторов, от прокладки дополнительных кабелей и т.п., так как на корпусе BK0104S-P4 уже имеется четыре дополнительных разъема для организации PoE питания IP камер.
Видеорегистратор BK0104S-P4 работает не только с изображением, но и со звуком, то есть с помощью этого бюджетного устройства можно контролировать уровень звукового фона. Суммарная скорость записи и воспроизведения реализована как 120 кадров/сек при Full HD разрешении, или по 30 кадров/сек на каждый канал. Запись может производиться постоянно, при обнаружении движения, по расписанию и т.п. При воспроизведении можно просматривать видео «как есть», замедленно, ускоренно или покадрово.
Для внутреннего архивирования в видеорегистратор Beward BK0104S-P4 можно установить HDD до 6 Тб, в компании «Видеоглаз» рекомендуют выбирать емкость в зависимости от режима записи и от разрешения видеокамер. Доступна запись в облачные хранилища и резервирование данных на внешние носители. Возможности удаленного доступа в BK0104S-P4 соответствуют современным стандартам: просмотр «живого» и архивного видео можно вести на мониторе (HDMI или VGA), удаленно по сети или на планшетах и смартфонах через мобильные приложения.
Бюджетный видеорегистратор Beward BK0104S-P4 будет хорошим выбором для небольшого магазина, офиса или любого другого объекта, где для видеонаблюдения хватает четырех IP камер. Данные с камер можно будет хранить на внутреннем жестком диске или на облаке, подключаясь к архиву или к «живому» просмотру с удаленного компьютера или с мобильного устройства (на iOS или Android).
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
Инновационный продукт на Mips 2017
Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.
Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.
Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости
Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.
Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно
Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.
Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.
Оборудование безопасности от «АктиВидео» – по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Контроль доступа, видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию и другие средства технической безопасности по низким ценам предлагает в рамках партнерского соглашения столичная компания «АктиВидео». По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на все поставляемые товары действует партнерская гарантия, которая может стать бессрочной на все время действия сервисного договора между клиентом и «АктиВидео».
Другие новости
«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов
АРМО-Системы \\ 03.04.2017 12:31
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 03.04.2017 11:04
Новости
Информационная уязвимость
Выставки \\ 31.03.2017
Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов
Выставки \\ 31.03.2017
6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.
СИИС в этом году будет огненным!
Выставки \\ 30.03.2017
IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.
Статьи
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.