Beward и компания «Видеоглаз» представляют Wi-Fi камеру с активным микрофоном B12CW

Новости участников портала \\ 19.04.2017 10:45 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактная новинка для дома и офиса – 1 Мп сетевая камера Beward B12CW обеспечивает беспроводное видеонаблюдение и контроль звуковой обстановки (в пределах действия активного микрофона). Видеокамера B12CW, которая уже поступила в компании «Видеоглаз» в продажу по низкой цене, комплектуется сменным объективом, то есть угол ее обзора можно поменять в любой момент, установив новую оптику.

Компания Beward на днях представила бюджетную 1 Мп беспроводную IP камеру B12CW – практически идеальное решение для офисного и домашнего видеонаблюдения. Благодаря входящему в комплект поставки кронштейну это 400-граммовую новинку можно установить в любое подходящее место с хорошим углом обзора. Активный микрофон с дальностью 10 метров, с минимальным уровнем шума и с высокой чувствительностью позволяет следить за звуковым фоном. Например, если камера B12CW установлена в детской, то вы услышите любой, даже самый тихий плач или другой тревожный звук.

Видеокамера B12CW поставляется с оптикой, которую при желании легко заменить на другую с типом крепления м12 (объектив можно приобрести в компании «Видеоглаз»). Такую камеру можно переставить в другое помещение, даже если оно отличается по размерам, поскольку линейка сменных объективов «перекрывает» углы обзора от 90 (объектив 2,5 мм) и до 14 градусов (16 мм объектив).

Для офисного или домашнего наблюдения все чаще покупают камеры беспроводного типа, как как чем меньше кабелей – тем лучше для интерьера. Недорогая камера Beward B12CW оснащена встроенным Wi-Fi модулем с поддержкой WPS, то есть – с упрощенной настройкой подключения и с более высокой степенью защиты данных. При недостаточно качественном сетевом соединении будет производиться автоматическая подстройка скорости передачи для повышения качества картинки.

Если рассматривать камеру B12CW с точки зрения оптимизации изображения – все необходимое в этой бюджетной новинке имеется. В ее функционале есть трехрежимный цифровой динамический диапазон, несколько функций для понижения уровня шума, включая смарт-DNR, автоматическая и ручная настройка баланса белого, наложение масок и другие опции. Можно наложить на видео время, дату, текст и другие титры, так как это поможет быстрее сориентироваться при просмотре видео из архива. Беспроводная 1 Мп камера для помещений B12CW поддерживает карты памяти до 32 Гб и до трех учетных записей, а за дополнительной информацией обращайтесь к производителю.

Источник: www.videoglaz.ru