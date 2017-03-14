Beward и компания «Видеоглаз» представляют скоростную 3 Мп камеру BD137P с 30х зумом

Новости участников портала \\ 17.03.2017 11:30 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Всепогодная 3 Мп камера Beward BD137P поддерживает режим «безопасный холодный старт», имеет автокалибровку для максимально точного позиционирования и способна вести видеонаблюдение в скоростном Full HD режиме (60 кадров/сек). Эта профессиональная PTZ камера, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене, оснащена мощным телеобъективом 4,3 – 129 мм с 30х оптическим увеличением.

Компания Beward представила скоростную уличную IP камеру BD137P, которая обладает превосходными характеристиками. Сюда можно отнести высочайшее качество 3 Мп изображения, возможность вести высокоскоростной мониторинг при Full HD разрешении, великолепную оптику, отличную светочувствительность, «холодный старт», автокалибровку и многое другое. Новинка оснащена встроенным обогревателем и адаптирована к эксплуатации в средней полосе России с морозами до -40 и с жарой до 50 градусов, а электропитание к ней можно подать по технологии Ultra PoE.

Скоростная камера BD137P ведет патрулирование по заданным маршрутам, причем позиционирование осуществляется с высокой точностью, поскольку во время обхода происходит сверка положения - с автоматической корректировкой при отклонении от запрограммированной позиции. Благодаря автокалибровке ошибки позиционирования не накапливаются, а сразу же исправляются, поэтому если камера BD137P отклонится с маршрута, например, из-за сильного ветра – она тут же вернется на заданный маршрут.

Изображение высокого качества может транслироваться в четыре потока с индивидуальными настройками, а при съемке быстро движущихся предметов PTZ камеру BD137P рекомендуется перевести в режим высокоскоростного мониторинга. При этом частота кадров возрастает до 60 в секунду, благодаря чему удастся избежать размытости. Отдельного упоминания заслуживает превосходная оптика: камера BD137P укомплектована высококачественным телеобъективом с фокусом 4,3 – 129 мм с автодиафрагмой. Доступно 30х оптическое и 10х цифровое увеличение (с опцией точного наведения), а это значит, что в кадре можно будет рассмотреть любую, даже самую мельчайшую деталь.

Немного углубимся в функционал скоростной видеокамеры BD137P: ее светочувствительность в режиме DSS – до 0,001 лк, имеется расширенный цифровой WDR, поддерживаются карты памяти до 64 Гб. Для расширения ее возможностей используются тревожные и аудио-выходы и входы, то есть камера BD137P способна вести звуковой контроль объекта и производить тревожные действия не только при обнаружении движения, но и по срабатыванию подключенных к ней датчиков тревоги. Более подробную информацию уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru