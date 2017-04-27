Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактный 5-портовый PoE-коммутатор ST-5HP4

Новости участников портала \\ 03.05.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

К PoE-коммутатору Beward ST-5HP4 можно подключить до 4х PoE устройств (IP камеры для видеонаблюдения, IP домофоны и т.п.) с мощностью до 30 Вт на порт, при этом суммарная мощность не должна быть более 60 Вт. Новинка, которая уже поступила в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживает PoE питание на расстоянии до 100 метров от нагрузки и автоматически определяет тип подключенных устройств.

Компактный и доступный по стоимости PoE-коммутатор Beward ST-5HP4 рассчитан на питание до четырех единиц нагрузки: это могут быть IP камеры, IP телефоны, SIP IP домофоны, беспроводные точки доступа и другие PoE устройства с бюджетом до 30 Вт. Обратите внимание, что хотя к каждому из 4х портов можно подключить нагрузку с PoE мощностью до 30 Вт, суммарная мощность по всем портам не должна превышать 60 Вт.

Тип питаемых устройств PoE коммутатор ST-5HP4 определяет автоматически, к тому же в новинке предусмотрено несколько степеней защиты: от короткого замыкания, от перегрузки и по цепям питания. Защита по цепям питания предотвращает появление взаимных помех между портами. Для визуальной индикации состояния портов имеются светодиодные индикаторы, по которым можно мгновенно оценить режим питания каждой нагрузки.

PoE коммутатор Beward ST-5HP4 помещен в компактный металлический корпус под настольную установку, а работает он по принципу «Plug&Play», то есть «Включил – и работай». Новинка автоматически определяет параметры сетевого подключения и тип нагрузки, а по сетевому порту можно на высокой скорости передавать видео и звук на видеорегистратор или, например, в центр мониторинга.

Максимальное расстояние, на которое можно передать питание PoE от коммутатора Beward ST-5HP4 по сетевому кабелю (без вспомогательных устройств), составляет 100 метров. Таким образом, новинка превосходно подойдет для организации PoE питания в небольших сетях (видеонаблюдения, IP домофонии и т.п.) – например, в частных домах или в офисах. PoE коммутатор Beward ST-5HP4 очень прост в работе, не требует дополнительных настроек, автоматически определяет тип PoE нагрузки и устанавливается в любое ограниченное пространство, а для передачи питания на видеокамеру или другое PoE устройство нужен только сетевой кабель длиной до 100 метров. Подробные технические данные (по таблице МАК-адресов и др.) уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru