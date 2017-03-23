Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактную 1 Мп камеру B12C с поддержкой 4G

Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактную 1 Мп камеру B12C с поддержкой 4G

Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактную 1 Мп камеру B12C с поддержкой 4G

Новости участников портала \\ 28.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Миниатюрная IP камера Beward B12C весом чуть более 100 гр. оснащена активным микрофоном, то есть она может не только вести видеонаблюдение, но и отслеживать звуковую обстановку. Новинка рассчитана на работу внутри помещений, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по весьма низкой цене. Камера Beward B12C поддерживает 4G сеть и комплектуется сменным микрофоном на выбор.

Компания Beward представила компактную сетевую 1 Мп камеру B12C с поддержкой сети 4G (через подключение 4G модема). Новинка выглядит очень привлекательно, и ее миниатюрный светлый корпус на подставке-кронштейне, который входит в комплект поставки, будет хорошо смотреться как в домашнем, так и в офисном интерьере. Камера Beward B12C поставляется с объективом, но величину фокусного расстояния (то есть тип объектива) можно подобрать с учетом особенностей помещения, поскольку объектив у этой модели – съемный.

 

Объектив рекомендуется подобрать с учетом требуемого угла обзора: так, если на камеру B12C установить объектив с фокусом 2,5 мм, то угол обзора по горизонтали составит 90 градусов, а при 16 мм объективе – всего 14 градусов. Еще одна привлекательная особенность новинки – встроенный активный микрофон с высокой чувствительностью и с низким уровнем шумов. Дальность его действия составляет 10 метров, то есть с помощью камеры Beward B12C можно будет вести не только визуальный, но и звуковой мониторинг помещения.

 

Камера Beward B12C передает в реальном времени 1 Мп видео достойного качества; передача ведется в двухпоточном режиме с индивидуальными настройками. При попадании в кадр чрезмерно темных или ярких областей контрастность будет выравнена с помощью цифрового динамического диапазона, который имеет три режима работы. С шумами борется функция smart-NR, убирая помехи из-за недостаточного освещения.

 

Из других особенностей компактной IP камеры Beward B12C рекомендуем обратить внимание на температурный диапазон от -10 градусов, на минимальную освещенность 0,1 лк, на несколько режимов баланса белого (автоматического и ручного). Новинка поддерживает карты памяти до 32 Гб, то есть запись видео будет производиться даже при отсутствии сети. Вес камеры Beward B12C – порядка 100 граммов, высота – менее 10 см, а более подробные данные об этой недорогой новинке рекомендуется уточнить в компании «Видеоглаз».

 

Источник: www.videoglaz.ru

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