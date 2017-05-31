Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют антивандальную «камеру в камере» B2710DV

Новости участников портала \\ 16.06.2017 10:15 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Уличная 2 Мп камера Beward B2710DV, которую можно купить по довольно низкой цене в компании «Видеоглаз», отличается исключительным удобством монтажа, так как она крепится не к потолку или к стене, а в антивандальный корпус. Объектив камеры B2710DV имеет 3D регулировку, есть DWDR и ИК подсветка на 20 метров, а круглосуточное видеонаблюдение возможно при температурах до -45 градусов.

Компания Beward в очередной раз удивила рынок, представив антивандальную 2 Мп уличную «камеру в камере» B2710DV. Главная особенность новинки – в том, что внутренний герметичный блок монтируется не «как есть», а в уже установленный (на потолке, на стене и т.п.) антивандальный корпус с разъемом под герметичный Ethernet кабель. Такая конструкция делает более удобным монтаж, к тому же камера B2710DV выигрывает в надежности эксплуатации. Таким образом, для уличного монтажа новинки не требуется монтажная коробка или другое дополнительное оборудование.

Сетевая камера B2710DV легко настраивается на требуемое направление обзора вне зависимости от места монтажа, так как она укомплектована объективом с 3D регулировкой угла наклона. Благодаря такой регулировке ее 2,8 – 11 мм объектив с АРД можно направить в любом направлении, и это – при установке камеры на потолке или на стене без специальных кронштейнов.

Качество картинки с камеры B2710DV можно охарактеризовать так: превосходная 2 Мп детализация, хорошая контрастность при любом освещении и уверенная съемка даже при нулевой освещенности. Цифровой расширенный динамический диапазон DWDR выравнивает контрастность, высветляя чрезмерно темные участки и затемняя засвеченные. Сочетание функций 2D и 3D подавления шумов обеспечивает отсутствие помех, например, при низком освещении, а ИК подсветка на 20 метров дает возможность контролировать объект 24 часа в сутки.

Как уже говорилось, конструкция «камера в камере», когда внутренний герметичный блок помещается во внешний антивандальный корпус, имеет превосходные эксплуатационные параметры. Камеру B2710DV можно использовать при температурах от -45 до 50 градусов, причем герметичный кабель подключается внутри корпуса. Питание этой инновационной новинки можно организовать по технологии PoE, при потере связи с сервером запись будет вестись на карту памяти, а за дополнительными сведениями о камере B2710DV обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru