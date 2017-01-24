Beward BD3670FL2 - 6 Мп Fisheye IP-камера
Beward BD3670FL2 - 6 Мп Fisheye IP-камера
Новости участников портала \\ 01.02.2017 14:43 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 6.0-мегапиксельная панорамная IP-видеокамера BD3670FL2 с ИК-подсветкой от Beward обеспечивает видео сверхвысокой четкости (благодаря панорамному обзору 180°/360°).
IP-видеокамера BD3670FL2 построена на высокочувствительной матрице КМОП 1/ 1,8″ SONY Exmor R; снабжена функциями аппаратного устранения искажений Hardware Dewarping, двусторонней аудиосвязи, сжатия Н.264 High Profile / MP/BP, MJPEG, функциями управления DWDR, ePTZ, 2D/3DNR,ColorNR. Максимальное разрешение изображения камеры Beward 3072х2048 (6 Мп) со скоростью 30 к/с или 60 к/c с разрешением 1920х1082 пкс. Возможно питание по РоЕ.
Новости участников портала
Юпитер: «Дело о краже ювелирных изделий»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
9 октября 2016 в 9:13 утра на пульт дежурной охраны в городе Оса Пермского края с ППКОП «Юпитер» поступил сигнал тревоги из ювелирного магазина «Галантерея».
STELBERRY и компания «Видеоглаз» анонсируют уличные абонентские панели S-125 и S-135
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:02 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодные абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 предназначены для оперативной диспетчерский связи, а купить их можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Обе новинки выполнены в металлических корпусах с защитой IP64, они имеют защитные козырьки с резиновыми прокладками и могут крепиться в любое удобное место. Обе модели оснащены кнопками вызова, а STELBERRY S-135 имеет встроенное реле для управления электро-замками, шлагбаумами и т.п.
Новые IP-коммутаторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу неуправляемых IP-коммутаторов HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E.
Macroscop выпустил новое программное обеспечение версии 2.2
Новости участников портала \\ 31.01.2017 17:51 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания Macroscop, занимающаяся разработкой и выпуском программного обеспечения для сетевых видеокамер, а также модулей интеллектуального видеонаблюдения и сетевых видеорегистраторов, сообщила о выходе нового ПО.
Новинка Smartec для системы СКУД — устройство разблокировки двери аварийного выхода
Новости участников портала \\ 31.01.2017 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В случае наступления нештатной ситуации на объекте (пожар, техническая авария и др.) устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода.
НОВЫЕ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ RVI-IPN16/4-4K И RVI-IPN16/8-4K
Новости участников портала \\ 31.01.2017 12:25 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Компания RVi обновила линейку ip-видеорегистраторов.
Новые гибридные видеорегистраторы Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.01.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Praxis VDR-6104MF и VDR-6216MF.
SkyDNS выпускает базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения
Новости участников портала \\ 30.01.2017 17:40 \\ SkyDNS \\ Екатеринбург
Компания SkyDNS вывела свою базу категорированных ресурсов, SkyDNS DB, на новый более высокий уровень.
Премьера AXIS — беспроводная видеокамера с микрофоном, мини динамиком и ИК-подсветкой
Новости участников портала \\ 30.01.2017 15:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Транслировать Full HD видео по беспроводному каналу связи AXIS M1065-LW способны в одно- или двухпотоковом режиме при фреймрейте до 30 к/с в форматах H.264 и/или M-JPEG.
Новые HD-AHD видеокамеры SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.01.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SSDCAM AH-352 и AH-412.
Другие новости
Beward BD3670FL2 - 6 Мп Fisheye IP-камера
«Globalconect.ru» \\ 01.02.2017 14:43
Юпитер: «Дело о краже ювелирных изделий»
ООО "Элеста" \\ 01.02.2017 13:23
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Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол "Изме-нения в пакете антитеррористических законов"
Выставки \\ 24.01.2017
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
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Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
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AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд