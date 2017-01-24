IP-видеокамера BD3670FL2 построена на высокочувствительной матрице КМОП 1/ 1,8″ SONY Exmor R; снабжена функциями аппаратного устранения искажений Hardware Dewarping, двусторонней аудиосвязи, сжатия Н.264 High Profile / MP/BP, MJPEG, функциями управления DWDR, ePTZ, 2D/3DNR,ColorNR. Максимальное разрешение изображения камеры Beward 3072х2048 (6 Мп) со скоростью 30 к/с или 60 к/c с разрешением 1920х1082 пкс. Возможно питание по РоЕ.

Новая 6.0-мегапиксельная панорамная IP-видеокамера BD3670FL2 с ИК-подсветкой от Beward обеспечивает видео сверхвысокой четкости (благодаря панорамному обзору 180°/360°).