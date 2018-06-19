AXIS представила панорамные видеокамеры с 6 Мп, обзором на 185°/185°, ИК-подсветкой и ...
AXIS представила панорамные видеокамеры с 6 Мп, обзором на 185°/185°, ИК-подсветкой и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 23.08.2018 13:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Одновременную передачу изображения общей сцены и ее отдельных фрагментов, в том числе в различных видах/форматах, данная панорамная видеокамера AXIS осуществляет несколькими потоками с индивидуально настраиваемым кодеком, фреймрейтом, битрейтом и разрешением.
В предложениях AXIS появились компактные купольные видеокамеры M3057-PLVE со сверхширокоугольным объективом, рассчитанные для видеосъемки на улице. Они обеспечивают полный 360° панорамный обзор, их корпус соответствует классам защиты IP66 и IK10, и они работоспособны при температурах окружающей среды до -40 °C. Новые панорамные видеокамеры снабжены 6-мегапиксельным КМОП-сенсором и способны преобразовывать «сферическое» видео в прямоугольный панорамный, классический и другие виды, которое транслируют в форматах H.264 или MJPEG с фреймрейтом до 50 кадров в секунду. Немаловажно, что для работы ночью и при сложных условиях освещения M3057-PLVE используют ИК-подсветку и функции OptimizedIR, Forensic WDR, Lightfinder, а для вывода HD-изображений на экран монитора имеют интерфейс HDMI.
Максимальный охват территории без «слепых» зон в кадре обеспечивается 1,6-миллиметровой панорамной оптикой M3057-PLVE, угол обзора которой достигает 185° как по горизонтали, так и по вертикали. При этом специальная программа, предустановленная в эти панорамные видеокамеры, производит «разворачивание» картинки и устраняет характерные для широкоугольной оптики искажения. Наряду с «круговым» панорамным видом и классическим изображением, новинка поддерживает коридорный формат, может отображать 2 полупанорамы, 2 угловых вида или квадрированный вид из 4 определенных зон, а цифровые PTZ-функции видеокамеры позволяют увеличивать объекты и осуществлять наклон и панорамирование сцены.
Естественность цветов и высокая информативность изображения, даже при слабом освещении вплоть до 0,16 лк, обеспечивается 1/1,8” КМОП-сенсором видеокамеры, который улавливает максимум света, и фирменной технологией Axis Lightfinder. При наличии разноосвещенных участков сцены новая панорамная видеокамера активирует функцию Forensic WDR 120 Дб для получения сбалансированного по яркости кадра без засвеченных зон. Следует отметить, что в M3057-PLVE встроен ИК-прожектор из энергоэффективных светодиодов инфракрасного спектра с дальностью подсветки до 20 метров и длительным сроком службы. При этом используется интеллектуальная функция OptimizedIR, автоматически подстраивающая угол и мощность излучения панорамного ИК прожектора под фокусное расстояние для максимально равномерной подсветки.
Одновременную передачу изображения общей сцены и ее отдельных фрагментов, в том числе в различных видах/форматах, данная панорамная видеокамера AXIS осуществляет несколькими потоками с индивидуально настраиваемым кодеком, фреймрейтом, битрейтом и разрешением. При этом максимальное разрешение «кругового» панорамного изображения составляет 2048x2048 пикс., «развернутого» панорамного – 2560х960 пикс., а в коридорном формате детализация может достигать 2368x1184 пикс. Транслировать изображение панорамная видеокамера способна с частотой обновления до 50 к/с, позволяя фиксировать события в мельчайших подробностях и получать видео в реальном времени, даже при активной WDR. Немаловажно, что M3057-PLVE поддерживает технологию Zipstream, которая обеспечивает практически двукратную экономию трафика и пространства видеоархива.
Эффективная и надежная работа видеокамеры на открытых территориях обеспечивается не только наличием ИК-подсветки и набора функций для улучшения качества картинки при плохом освещении, но и антивандальным исполнением корпуса (класс IK10) и его защитой от погодных воздействий (класс IP66, работа от -40 до +50 °C). Важно отметить, что панорамная видеокамера может «стартовать» при внешней температуре до 30 градусов ниже ноля без риска ее выхода из строя. Для максимальной эффективности видеоконтроля в M3057-PLVE используются детекторы движения и воздействий на корпус видеокамеры, а для наращивания охранных возможностей на эту панорамную модель можно установить видеоаналитические модули (AXIS Motion Guard, Fence Guard и Loitering Guard и другие) и/или подключить к ней внешний датчик и исполнительное устройство.
M3057-PLVE проста в установке и не требуется много времени для ее инсталляции. Монтируется видеокамера накладным способом, а при необходимости крепежа подвесным или врезным способом следует приобрести специальный установочный комплект. Немаловажно, что в числе опциональных аксессуаров панорамная видеокамера имеет черный корпус AXIS M30 Skin Cover A, который можно перекрасить в любой цвет. Питание видеокамеры осуществляется по технологии PoE, что исключает необходимость в прокладке отдельного кабеля, а для работы с M3057-PLVE рекомендуется использовать фирменное ПО AXIS, в которое она интегрирована и которое бесплатно для небольшой системы видеонаблюдения.
Новая уличная панорамная видеокамера M3057-PLVE марки AXIS уже поступила в продажу по розничной цене 55 598 руб. Чтобы получить дополнительную информацию об этой модели, а также о других устройствах AXIS для систем охранного видеонаблюдения, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным дистрибьютором IP-оборудования и ПО марки AXIS.
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