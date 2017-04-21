AXIS и компания «Видеоглаз» анонсируют 20 Мп камеру Q1659 с Lightfinder и SFP разъемом

Новости участников портала \\ 26.04.2017 10:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компания Видеоглаз рекомендует камеру сверхвысокого разрешения AXIS Q1659 для видеонаблюдения за большими пространствами, которое в этом случае обойдется по довольно низкой цене.

Новая разработка компании AXIS способна удивить даже профессионалов, так как топовая камера Q1659 построена на матрице сверхвысокого 20 Мп разрешения и комплектуется великолепной оптикой Canon. Можно сказать, что камера AXIS Q1659 сочетает в себе профессиональный фотоаппарат и мощный инструмент видеонаблюдения, причем благодаря гибкости в выборе объектива она подойдет для огромного круга объектов, в том числе и для использования в системах типа «безопасный город».

Помимо порта PoE, в новинке есть разъем SFP для оптоволоконного соединения, что означает резервный канал связи с высокой пропускной способностью – а это отнюдь не лишнее при 20 Мп разрешении. Чтобы снизить нагрузку на сети и на архивные емкости, транслируемое камерой AXIS Q1659 изображение обрабатывается по фирменной технологии Zipstream, благодаря которой удается уменьшить «вес» картинки приблизительно на 50% без потерь в качестве.

Lightfinder – еще одна фирменная функция камеры AXIS Q1659, обеспечивающая съемку в цвете даже при экстремально слабом освещении. Там, где другие камеры не могут вести мониторинг даже в ночном черно-белом режиме, инновационная камера AXIS Q1659 будет транслировать безупречное цветное видео сверхвысокой четкости.

Новинка легко интегрируется со сторонним программным обеспечением и может работать в системах видеонаблюдения под управлением почти любого ПО, причем ее возможности легко расширить путем установки дополнительных аналитических приложений. Вандалостойкий корпус камеры AXIS Q1659 снабжен вентилятором и обогревателем, а это значит, что ей не страшны ни жара, ни морозы, ни механические повреждения, а более подробные сведения об этой топовой новинке рекомендуется уточнять в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru