Axis Communications представит РЛС Orwell-R на выставке Securica/MIPS

Новости участников портала \\ 19.03.2017 12:47 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

Лидер рынка сетевого видеонаблюдения, Axis Communications, представит радиолокационно-оптический комплекс безопасности на основе РЛС Orwell-R и купольной PTZ-камеры на выставке Securica/MIPS (21-24 марта 2017, Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

Лидер рынка сетевого видеонаблюдения, Axis Communications, представит радиолокационно-оптический комплекс безопасности на основе РЛС Orwell-R и купольной PTZ-камеры на выставке Securica/MIPS (21-24 марта 2017, Москва, ЦВК «Экспоцентр»).





АО «ЭЛВИС-НеоТек» приглашает посетить стенд Axis Communications (№В311, павильон №2, зал №2) на выставке Securica/MIPS, на котором компании представят совместное решение для охраны периметра и территории объектов на основе РЛС Orwell-R и сетевой поворотной камеры Axis.

«Видеокамеры Axis используются во многих проектах, реализованных на базе программной платформы видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k разработки нашей компании», – отмечает Андрей Пименов, директор департамента PR АО «ЭЛВИС-НеоТек». «Компания Axis идет в авангарде отрасли, строит долгосрочные отношения с партнерами, предлагает профессиональное обучение и новейшие решения рынка безопасности. Мы рады тому, что система разработки «ЭЛВИС-НеоТек» будет представлена на выставке Securica/MIPS нашим партнёром».

Будем рады видеть Вас на стенде Axis Communications в рамках 23-ей международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Securica/MIPS!