Ассортимент продуктов Smartec пополнили НО-замки для СКУД с таймером задержки ...

Новости участников портала \\ 18.10.2018 11:41 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокая надежность и длительный срок службы, а также малое тепловыделение и потребление энергии выделяют замки ST-DB100MT среди многих аналогов

«АРМО-Системы» представила универсальные врезные замки ST-DB100MT торговой марки Smartec с силой удержания до 800 кг, которые могут устанавливаться на двери офисов, магазинов и складских помещений, контролируемых СКУД. При этом они относятся к НО-устройствам, поэтому подходят для работы на дверях эвакуационных путей. Новые замки для СКУД позволяют контролировать положение створки двери, а также настраивать задержку запирания до 9 секунд для предотвращения преждевременного выхода ригеля. Благодаря своему функционалу и простой конструкции они могут работать на дверях с любым направлением открывания, а также на маятниковых створках. При этом в ассортименте Smartec имеются аксессуары для накладного монтажа ST-DB100MT, в том числе на стеклянные двери и коробки.

Высокая надежность и длительный срок службы, а также малое тепловыделение и потребление энергии выделяют замки ST-DB100MT среди многих аналогов. Как в составе СКУД, так и при автономной работе их ресурс составляет не менее 500 000 циклов открывания/закрывания. При этом новинки запитываются от источника 12 V DC и потребляют в дежурном режиме максимум 150 мА, а в пиковом – до 900 мА. Следует отметить, что данные замки для СКУД «выдерживают» усилия до 800 кг, поэтому подходят для установки на тяжелых дверях.

Контроль положения створки двери обеспечивает встроенный в ST-DB100MT магнитоконтактный датчик (геркон), сигнал с которого поступает на соответствующий выход мониторинга (НЗ, ОБЩ). Этот релейный выход можно подключить к контроллеру СКУД для передачи информации о текущем положении двери. Кроме того, замок в СКУД может использоваться для сбора данных о числе проходов через дверь, а также интегрироваться в систему охранной сигнализации.

Исключить повреждение дверной коробки, полотна или самого замка позволяет таймер ST-DB100MT, на котором можно установить задержку срабатывания на 3, 6 или 9 секунд. Такая задержка позволяет исключить преждевременный выход ригеля и порчу имущества, а также обеспечить гарантированное закрытие двери. Немаловажно, что замок для СКУД отличается высокой устойчивостью к механическому взлому, поскольку его ригель с диаметром 16 мм изготовлен из нержавеющей стали и в выдвинутом состоянии может свободно вращаться вокруг своей оси.

Широкая область применения ST-DB100MT обусловлена его конструкцией нормально-открытого типа, которая блокирует дверь при подаче питания и автоматически открывает замок при его снятии. Благодаря этому новые замки для СКУД будут лучшим решением для таких объектов и помещений, как магазины, офисы, склады и т.д., двери которых в течение дня находятся в открытом положении (при постоянном потоке посетителей и/или перемещениях персонала), а ночью должны быть заблокированы. При этом ST-DB100MT могут использоваться в СКУД на эвакуационных дверях, поскольку освобождают проход при отключении питания.

ST-DB100MT подходят для дверей любого типа: открывающихся внутрь, наружу либо для маятниковых створок. Их базовая комплектация предусматривает установку врезным способом, однако с адаптером для накладного монтажа ST-BR100SM эти замки для СКУД можно использовать и на дверях малой толщины, не позволяющей врезать замок. При необходимости установки на стеклянные двери рекомендуется приобрести специальный адаптер ST-BR100U. Кроме того, замки можно смонтировать и на коробке стеклянной двери с аксессуаром ST-BR100UP.

Новые электромеханические замки для СКУД ST-DB100MT торговой марки Smartec уже поступили на склад и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Получить дополнительную информацию о новинках, а также других устройствах Smartec для систем контроля и управления доступом можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 787-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», – официального поставщика оборудования Smartec в России.