«АРМО-Системы» представлена цилиндрическая IP-камера M2026-LE от AXIS с обзором 130°, ...

Новости участников портала \\ 24.05.2017 13:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва

4-мегапиксельный сенсор новой цилиндрической модели создает «картинку» с высокой детализацией, оптимальной для распознавания лиц, автомобильных номеров, небольших предметов в руках людей и т.д.

На рынке оборудования для охранного видеоконтроля появилась IP-камера M2026-LE компании AXIS Communications, которая имеет компактные размеры и невысокую цену. Новинка формирует высококачественное изображение с разрешением Quad HD и транслирует его с фреймрейтом до 25 к/с, позволяя регулировать частоту кадров и передавать вместе с основным изображением до двух его фрагментов в режиме реального времени. Немаловажно, что эта цилиндрическая IP-камера оснащена широкоугольным объективом с горизонтальным углом обзора 130°, обеспечивающим максимально широкое поле зрения, а для получения качественной «картинки» при любых условиях освещения M2026-LE поддерживает программную функцию WDR и имеет встроенный ИК-прожектор. Цилиндрический корпус этой модели соответствует стандартам IP66 (NEMA X5), IKO8 и окрашивается в белый или черный цвет.

4-мегапиксельный сенсор новой цилиндрической модели создает «картинку» с высокой детализацией, оптимальной для распознавания лиц, автомобильных номеров, небольших предметов в руках людей и т.д. При активной функции True Day/Night, встроенных ИК-светодиодах с дальностью подсветки до 15 м и технологии WDR Dynamic Capture эта цилиндрическая IP-камера передает видео, на котором видны все элементы сцены в любое время суток: в темноте, солнечным днем и в условиях встречной засветки. 4-мегапиксельный поток M2026-LE транслирует с фреймрейтом 25 к/c, а при необходимости вместе с основным потоком может передавать два любых фрагмента изображения при полной частоте кадров. С помощью AXIS Zipstream эта IP-камера минимизирует нагрузку на сеть и снижает размер видеоархива в среднем на 50%.

Круглосуточная бесперебойная работа уличной IP-камеры обеспечивается встроенным обогревателем, благодаря которому ее электроника стабильно функционирует при внешних температурах от -30 до 50 °С. Ее цилиндрический корпус, сертифицированный по IP66, NEMA X5 и IKO8, защищает «начинку» от проникновения пыли и влаги, а просторная клеммная коробка предохраняет кабель и соединения от повреждений. За счет двух вариантов цвета корпуса (черный и белый) новая цилиндрическая IP-камера будет малозаметной, а ее лаконичный дизайн и компактные размеры не нарушат стиль большинства фасадов и интерьеров.

M2026-LE – это первая цилиндрическая модель AXIS с широкоугольной оптикой для обзора на 130°, которая обеспечивает контроль широкого сегмента сцены. Если потребуется видеосъемка вертикально ориентированных объектов, камеру можно перевести в режим AXIS Corridor Format, в котором изображение будет более информативным. Настраивается цилиндрическая IP-камера с помощью обычного браузера, а в составе видеосистемы производитель предлагает ПО AXIS Companion или AXIS Camera Station. Первое ПО предоставляет базовые функции настройки и управления видео, достаточные для 2-16 канальных IP-видеосистем, а ПО AXIS Camera Station обладает более широким набором функций для работы с сетевыми устройствами AXIS и позволяет создавать системы видеонаблюдения среднего масштаба. Совместимость IP-камеры с ПО других производителей обеспечивается ее соответствием стандарту ONVIF профиль S.

Интеллектуальный видеоконтроль территорий реализуется с помощью предустановленных в эту цилиндрическую IP-камеру модулей аналитики. Новинка использует программный детектор движения с функцией исключения ложных тревог при появлении в кадре мелких животных, качании веток и т.д. Кроме того, M2026-LE работает с фирменными приложениями видеоаналитики AXIS Cross Line Detection и AXIS Digital Auto Tracking и предусматривает установку приложений других разработчиков. При срабатывании видеоаналитики, обнаружении несанкционированных действий, в том числе попыток смещения или вскрытия, данная цилиндрическая IP-камера рассылает уведомления по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP, а также SNMP-сообщения. Оператор может получить требуемую видеозапись в виде клипа, что позволит ему быстро сориентироваться в ситуации.

Многовариантность размещения этой цилиндрической модели – на стенах, потолках и других поверхностях – обеспечивается штатным шарнирным кронштейном. В случае необходимости монтажа камеры в подвесной потолок или кровельные софиты можно докупить комплект малозаметных креплений AXIS T94B03. При этом цилиндрическая IP-камера M2026-LE запитывается по технологии PoE по стандарту IEEE 802.3 af/at, что удешевляет и ускоряет ее монтаж. Производитель гарантирует бесперебойную работу камеры в течение трех лет, с возможностью продления гарантии до 5 лет.

Новая 4-мегапиксельная цилиндрическая IP-камера AXIS M2026-LE уже появилась в продаже и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 34 181 руб. Получить дополнительную информацию на эти и другие цилиндрические камеры AXIS вы можете по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.