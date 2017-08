«АРМО-Системы» представлена поворотная AHD камера марки Smartec с 30x трансфокатором и ...

Расширяем ассортимент! Ленты для принтеров Datacard CD и СP серии теперь можно заказать в TerraLink!

Новости участников портала \\ 28.08.2017 19:53 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

С августа 2017 года ассортимент TerraLink для персонализации карт дополнен расходными материалами для карт-принтеров Datacard CP40 Plus, CP60 Plus, CP80 Plus, СD800, СD800LCM.