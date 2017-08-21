«АРМО-Системы» представлена поворотная AHD камера марки Smartec с 30x трансфокатором и ...
«АРМО-Системы» представлена поворотная AHD камера марки Smartec с 30x трансфокатором и системой активной «просушки»
Новости участников портала \\ 30.08.2017 13:24 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высококачественное изображение поворотная камера создает с помощью 2-мегапиксельного КМОП-сенсора Sony и набора функций обработки сигнала.
Ассортимент Smartec пополнили уличные камеры STC-HDT3919, которые поддерживают три видеостандарта HD-TVI, AHD 1080р, 960Н, и могут передавать видеосигнал на расстояния до 600 м без дополнительного усиления. Модель STC-HDT3919 оснащена поворотным устройством, способным осуществлять 360-градусное вращение и 0°-92° наклон видеомодуля, а также 4,3-129 мм трансфокатором с возможностью увеличения до 30 раз. Эта поворотная AHD камера построена на базе КМОП-сенсора Sony с высокой чувствительностью (0,3/0,003 лк), использует аппаратную технологию WDR 120 дБ и имеет функции 2D/3D DNR, HLC и противотуманный фильтр. Кроме того, она предназначена для уличной эксплуатации, оснащена антивандальным металлическим корпусом, системой активной вентиляции, защищена от пыли/влаги по классу IP66, а ее диапазон рабочих температур составляет -40 °С до +50 °С.
Поддержка новой камерой трех видеостандартов: AHD 1080p (Analog High Definition), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) и 960Н, делает ее совместимой с широким перечнем оборудования видеозаписи, как моно-, так и мультиформатным. Для быстрого выбора требуемого стандарта поворотная AHD камера снабжена DIP-переключателем, а управление ее поворотным устройством возможно по коаксиальному кабелю или через интерфейс RS-485. При использовании кабеля типа RG6/U эта поворотная камера может передавать AHD видеосигнал на расстояние до 600 м от места ее установки без необходимости промежуточного усиления, что позволяет использовать ее в составе бюджетных HD видеосистем на достаточно крупных объектах.
Высококачественное изображение поворотная камера создает с помощью 2-мегапиксельного КМОП-сенсора Sony и набора функций обработки сигнала. В частности, STC-HDT3919 имеет систему компенсации встречной засветки HLC, противотуманный режим Defog и 2D/3D цифровое шумоподавление, которое не только улучшает качество «картинки» при пониженном внешнем освещении, но и снижает размер файла при записи на видеорегистратор. Немаловажно, что эта поворотная AHD камера может работать и при вибрационных воздействиях, т.к. использует технологию электронной стабилизации изображения. Эта опция будет востребована при установке STC-HDT3919, например, на столбах освещения, которые подвергаются постоянным вибрациям.
Круглосуточная видеосъемка при сложных условиях освещения обеспечивается высокой светочувствительностью этой поворотной AHD камеры, которая формирует информативное контрастное изображение с точной передачей цветов. В цветном режиме STC-HDT3919 может работать при освещенности до 0,3 лк, в монохромном режиме — до 0,003 лк, а при особо низких освещенностях, используя функцию накопления заряда DSS — вплоть до 0,00001 лк. Кроме того, данная поворотная AHD камера Smartec оснащена аппаратной технологией WDR до 120 дБ, которая на базе двух кадров с фреймрейтом 50 к/с передает сбалансированный по яркости видеопоток со скоростью обновления 25 кадров в секунду.
Для видеоконтроля подвижных объектов новая AHD камера способна осуществлять непрерывное скоростное панорамирование видеомодуля на 360° в любую сторону и наклон до 92° при скорости его перепозиционирования 360°/с (в режиме работы по пресетам). PTZ-функционал включает в себя возможность программирования до 250 предустановленных позиций и настройки до 12 туров патрулирования. Стоит отметить, что поворотная AHD камера снабжена 30-кратным трансфокатором, позволяющим изменять фокусное расстояние в диапазоне 4,3-129 мм и «захватывать» разноудаленные объекты. При 30х оптическом зуме и цифровом увеличении до 20 крат, эта поворотная камера способна масштабировать изображение в 600 раз.
Эффективность AHD камеры на открытых территориях, включая парковки, павильоны или домовые пристройки, обеспечивает уличный термокожух, который защищает STC-HDT3919 от пыли/влаги по IP66 и обеспечивает ее работоспособность при температурах от -40 °С до +50 °С. Кроме того, эта поворотная AHD камера снабжена системой активной просушки, которая исключает конденсацию влаги внутри корпуса при неблагоприятных погодных условиях. Эта функция активируется из меню поворотной камеры и принудительно включает вентилятор на 10 минут, тогда как в штатном режиме вентилятор начинает работать только по сигналу от термодатчика при +35°С, а система обогрева активируется при -5 .. -15°С «за бортом» (в зависимости от настроек). Следует отметить, что купол этой поворотной модели выполнен из прозрачного антивандального поликарбоната.
Высокоскоростная уличная поворотная AHD камера видеонаблюдения Smartec STC-HDT3919 с поддержкой HD-TVI и 960H уже поступила на рынок и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 1399 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации на новые камеры Smartec и другое оборудование для систем охранного наблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным поставщиком продукции Smartec в России.
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