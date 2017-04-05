«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная видеокамера с разрешением 3 Мп, ...

Новости участников портала \\ 10.04.2017 14:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва

1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и процессор поворотной видеокамеры GANZ формируют видео с разрешением 3 Мп и транслируют его в реальном времени.

Семейство устройств для уличного видеоконтроля компании CBC Group пополнила поворотная видеокамера GANZ ZN8-P5NTAF61L, оснащенная трансфокатором с 30-кратным оптическим зумом и поворотным устройством с вращением камерного модуля на 360° и его наклоном на -5° .. 90°. Новая купольная поворотная видеокамера создает 3-мегапиксельное видео и передает его в режиме реального времени, а при наступлении сумерек активирует ИК-прожектор с автоподстройкой мощности подсветки на расстояниях до 120 м. ZN8-P5NTAF61L снабжена купольным герметичным термокорпусом для работы в неблагоприятных уличных условиях, имеет предустановленный пакет видеоаналитики, входы/выходы тревоги и аудиоинтерфейсы. При этом купольная видеокамера соответствует стандарту ONVIF и интегрирована в бесплатное фирменное ПО GANZ CORTROL, обслуживающее до 16 видеоустройств.

1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и процессор поворотной видеокамеры GANZ формируют видео с разрешением 3 Мп и транслируют его в реальном времени. При необходимости купольная поворотная видеокамера может передавать до 2х индивидуально конфигурируемых потоков: один с максимальным разрешением 2048х1536 пикс. с битрейтом от 500 кбит/с до 12 Мбит/с, а второй с разрешением Full HD и битрейтом от 200 кбит/с до 8 Мбит/с. Для подключения внешнего микрофона и динамика эта купольная модель имеет вход/выход аудио, а для внешних охранных датчиков – «тревожные» входы.

Мощный ИК-прожектор ZN8-P5NTAF61L подсвечивает объекты на расстоянии до 120 м от места установки поворотной видеокамеры. В условиях недостаточной или нулевой освещенности активируются его 8 инфракрасных светодиодов, благодаря чему купольная поворотная видеокамера транслирует четкое и информативное черно-белое изображение. Герметичный купольный корпус новинки защищен от пыли и влаги по классу IP 66 и имеет систему обогрева для корректной работы электроники при морозах до -40 °С, а его защита от молний соответствует классу TVS600V.

Поворотное устройство видеокамеры позволяет ей «присматривать» за значительными площадями. Данная купольная поворотная видеокамера может выполнять 360-градусное панорамирование и осуществлять наклон видеомодуля от -5° до 90° при скоростях до 180°/с и 90°/с соответственно. PTZ-устройство ZN8-P5NTAF61L «запоминает» до 400 предустановок и до 12 различных туров и может программироваться на прохождение до 12 маршрутов автопанорамирования. Благодаря трансфокатору с 30-кратным оптическим зумом (4,3 – 129 мм) и функции 16-кратного цифрового увеличения, купольная поворотная видеокамера позволяет суммарно увеличивать изображение объектов до 480 раз.

Широкий набор функций обработки изображения видеокамеры включает в себя цифровой WDR, «Антитуман», компенсацию засветки и 2D/3D шумоподавление, обеспечивающие высокое качество видео независимо от метеоусловий и освещенности. Функция ROI позволяет выделить в кадре «участок интереса» и отдельным потоком транслировать его одновременно с основным. Для повышения охранной эффективности новая купольная поворотная видеокамера GANZ снабжена пакетом видеоаналитики, который фиксирует движение в кадре, несанкционированные воздействия на ее корпус, вторжение в определенную зону или пересечения виртуальной линии. Помимо этого, купольная модель ZN8-P5NTAF61L имеет 7 входов для внешних охранных датчиков и 2 выхода для исполнительных устройств.

Для простоты и удобства управления видеосъемкой, а также для настройки параметров изображения данная купольная поворотная видеокамера комплектуется ПО GANZ CORTROL Prime, которое может обслуживать до 16 IP-устройств. Для создания более крупной видеосистемы имеется расширенная версия CORTROL Premier, поддерживающая до 96 устройств, а самое мощное программное решение CORTROL Global рассчитано на управление масштабными системами, в том числе территориально распределенными, которые могут объединять до 5000 видеокамер. Следует отметить, что новая купольная поворотная видеокамера ONVIF-совместима, поэтому легко интегрируется в ПО других производителей.

3 Мп уличные купольные поворотные видеокамеры GANZ ZN8-B7NVD55L уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 1343 USD. Для получения дополнительной информации на эти поворотные видеокамеры, а также другие купольные модели и различное оборудование для видеонаблюдения марки GANZ обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании CBC Group в России.