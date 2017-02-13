«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная IP камера Smartec с 6 MP сенсором Sony и ...

Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва

6-мегапиксельный сенсор новой купольной IP-камеры Smartec обеспечивает достаточно высокую детализацию изображения для распознавания лиц людей и других объектов в кадре, а также корректную работу средств видеоаналитики.

Новые IP камеры видеонаблюдения Smartec STC-IPM5902А имеют высокие эксплуатационные характеристики, поскольку снабжены металлическим корпусом купольного типа с поворотно-наклонным механизмом плавного вращения/наклона и соответствуют классу защиты IP66. Используя 6-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Starvis, купольная поворотная IP камера способна транслировать видео с разрешением до 2592x1944 пикс., а благодаря поддержке D-WDR — работает в расширенном до 72 дБ динамическом диапазоне. Важно отметить, что в дополнение к поворотному механизму STC-IPM5902А оснащена объективом с коэффициентом трансфокации 2,7, а также ИК-прожектором с максимальной дальностью подсветки 25 метров для круглосуточного обзорного видеонаблюдения в помещениях большой площади.

6-мегапиксельный сенсор новой купольной IP-камеры Smartec обеспечивает достаточно высокую детализацию изображения для распознавания лиц людей и других объектов в кадре, а также корректную работу средств видеоаналитики. При выборе максимального разрешения 2592x1944 пикс. (5 МР) купольная поворотная IP камера передает видео с частотой обновления 12,5 к/с, а с разрешением 2048x1536 (3 MP), 1920x1080 (Full HD) и ниже — до 30 к/с. Наряду с трансляцией видео по сети в одно-, дву- или трехпотоковом режиме с индивидуальной настройкой параметров каждого, поворотная камера предусматривает локальную видеозапись на встраиваемую карту памяти формата microSD, microSDHC или microSDXC при различных аварийных или технологических сбоях сетевой передачи.

Благодаря встроенному ИК-фильтру и сенсору Sony STARVIS, купольные IP камеры формируют изображение высокого качества с корректным отображением цветов даже при недостатке света (вплоть до 0,1 лк). Для адаптации к условиям контрастного освещения купольная поворотная IP камера поддерживает функцию D-WDR, расширяющую динамический диапазон до 72 дБ. Кроме того, STC-IPM5902А имеет встроенный кольцевой ИК-прожектор регулируемой мощности, который обеспечивает охранный видеомониторинг в ночное время. При этом угол излучения ИК-прожектора составляет 76°, а дальность подсветки 25 метров, что делает обзор в помещении максимально эффективным даже в полной темноте.

Управление положением видеомодуля и кратностью трансфокатора STC-IPM5902A может осуществляться удаленно. При этом купольная IP камера позволяет регулировать угол поворота в пределах 0°-357° и наклона от -10° до 100°, а также горизонтальный угол обзора в диапазоне от 95° до 40°. Важно отметить, что купольная поворотная IP камера обеспечивает «осмотр» объекта на 10° выше уровня горизонта, что позволяет устанавливать ее не только в помещениях большой площади, но и на многоуровневых объектах, к числу которых можно отнести автопаркинги. При этом максимальная скорость движения поворотного модуля камеры достигает 35°/15° (панорамирование/наклон), которой достаточно для большинства задач видеомониторинга.

Предустановленные видеоаналитические функции купольных моделей STC-IPM5902A включают Tampering (фиксацию несанкционированных воздействий на корпус и/или видеомодуль), детекцию пересечения «виртуальных линий», а также нахождения объектов в обозначенных зонах. Более того, купольная поворотная IP камера снабжена 16-зонным детектором движения с настройкой в кадре до 8 активных и 8 неактивных зон, а также имеет вход для внешнего охранного датчика разбития стекла или движения. Следует отметить, что поворотная камера позволяет реализовать дополнительный охранный функционал, например, двустороннюю аудиосвязь с объектом видеонаблюдения при ее дооснащении опциональным микрофоном и динамиком.

Компактные габариты металлического корпуса купольной IP-камеры с классом защиты IP66 и штатным кронштейном крепления на потолке с полной скрытой проводкой кабеля минимизируют последствия различных внешних воздействий. При этом купольная поворотная IP камера будет стабильно работать в помещениях в диапазоне температур от -10°С до +50°С, поддерживая два варианта получения электропитания: от источника 12 В пост. тока или по технологии PoE через сетевой коммутатор, например, Smartec STN-0810, что расширяет ее инсталляционные возможности. Для монтажа STC-IPM5902A на стену можно использовать опциональный кронштейн STB-C243 марки Smartec, который подходит для этих поворотных устройств.

Новые 5-мегапиксельные купольные поворотные IP камеры видеонаблюдения Smartec STC-IPM5902A уже поступили в продажу, и их можно приобрести по розничной цене 656 USD. Для получения дополнительной информации на эти и другие IP-камеры торговой марки Smartec для охранных IP-систем видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте info@smartec-cctv.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».