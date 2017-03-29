«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP ...

«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов

«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов

Новости участников портала \\ 03.04.2017 12:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

HBD8GR1 востребованы на объектах с повышенными требованиями к качеству изображения, поскольку эти видеокамеры формируют и передают видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе и стандарта 4K Ultra HD (8 МР).

Компания Honeywell выпустила цилиндрические уличные IP-видеокамеры HBD8GR1 серии Jupiter, которые оснащены 12-мегапиксельным сенсором и вандалозащищенным корпусом с IP67 и IK10. Благодаря использованию 5,1-12,8 мм объектива с MFZ и ИК-прожектора с адаптивной 65-метровой дальностью подсветки, эти уличные видеокамеры наблюдения обеспечивают детализированную видеосъемку в круглосуточном режиме, а их термокожух гарантирует работоспособность электроники при температурах от -40 до +60 °C. Кроме того, HBD8GR1 поддерживают видеотрансляцию в формате H.265, могут получать питание по технологии PoE+ даже в условиях уличного наблюдения и предусматривают удобную удаленную настройку средствами VMS различных разработчиков.

HBD8GR1 востребованы на объектах с повышенными требованиями к качеству изображения, поскольку эти видеокамеры формируют и передают видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе и стандарта 4K Ultra HD (8 МР). Еще одним достоинством новинок является поддержка видеотрансляции до трех настраиваемых потоков одновременно (Triple stream). При этом уличные видеокамеры наблюдения могут передавать основной поток с фреймрейтом 20 к/с при 12 MP (4000х3000) либо с 25 к/с при 4K UHD (4096х2160) или ниже, дополнительный поток при 25 к/с с разрешением D1, VGA или CIF, а три потока сразу — при 25 к/с и HDTV 1080p/720p/D1/VGA. Наряду с видео, HBD8GR1 осуществляют двунаправленную передачу звука, используя алгоритмы сжатия G.711a/G.711Mu/AAC/G.726, что позволяет решать сразу несколько задач уличного наблюдения.

 

Пониженную нагрузку на сеть и видеоархив при передаче изображения от видеокамеры с максимальным 12 МР разрешением обеспечивает кодек сжатия H.265, который по сравнению с H.264 уменьшает битрейт передаваемого потока при одинаковом качестве. Используя H.265, уличные видеокамеры наблюдения передают выбранные области интереса с минимальным сжатием, в то время как «фон» сцены наблюдения подвергают максимальной компрессии. Кроме того, имеются особые настройки для участков с небольшим движением, компенсации шумовых составляющих видеосигнала и т.д. Благодаря этому удается оптимально расходовать ресурсы уличной видеосистемы без снижения качества изображения.

 

Эффективная работа уличной видеокамеры в режиме 24/7 реализуется комбинацией высокочувствительного сенсора формата 1/1,7", светосильного вариообъектива с моторизованной фокусировкой и масштабированием (MFZ) и встроенного прожектора ИК-подсветки. Даже без активной ИК-подсветки уличные видеокамеры наблюдения могут транслировать информативное цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,02 лк, а задействовав ее — и в полной темноте, когда объект ничем не освещается. Стоит отметить, что прожектор у HBD8GR1 очень мощный, поэтому обеспечивает дальность подсветки зоны наблюдения до 65 метров, а технология динамического изменения интенсивности ИК-излучения позволяет формировать качественную картинку без засветок даже при появлении в кадре подвижных объектов.

 

Высокий уровень безопасности HBD8GR1 обеспечивается как на физическом, так и на логическом уровнях. Простые в установке и настройке эти уличные видеокамеры с IP67/IK10 стабильно работают при температурах до -40 °C, запитываются по технологии PoE+ либо от источника 12 V DC/24 V AC и потребляют не более 18 Вт. Вместе с тем, для защиты видео и данных при их передачи по различным каналам связи уличные видеокамеры наблюдения используют передовые технологии аутентификации пользователей, фильтрации IP-адресов, шифрования трафика AES-256 и другие. Для исключения потери видео при сбоях в Ethernet-соединении видеокамеры наблюдения способны записывать его локально на опциональную карту памяти емкостью до 128 ГБ, которой достаточно для продолжительного хранения даже 4K Ultra HD/H.265 видео.

 

Наряду с различными вариантами монтажа, в том числе и с применением опциональных фирменных аксессуаров, эти уличные видеокамеры предусматривают несколько схем настройки, как удаленно, так и локально (с использованием тест-монитора, подключаемого через BNC-видеовыход). Для удаленной настройки уличные видеокамеры наблюдения позволяют воспользоваться клиентским ПО Honeywell, а также любым доступным веб-браузером: Internet Explorer, Firefox, Chrome и др. Важно подчеркнуть, что эти видеокамеры наблюдения полноценно взаимодействуют с IP-видеорегистраторами Honeywell, а также с системами управления видео (VMS), как фирменными, так и сторонними.

 

Новые вандалозащищенные уличные видеокамеры наблюдения Honeywell HBD8GR1 уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 1500 EUR. Для получения дополнительной информации на эти и другие уличные видеокамеры марки Honeywell обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продуктов и решений компании Honeywell.

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