«АРМО-Системы» представила уличные камеры AXIS с PTZ, разрешением 2 Мп и 30-кратным ...
«АРМО-Системы» представила уличные камеры AXIS с PTZ, разрешением 2 Мп и 30-кратным трансфокатором
Новости участников портала \\ 31.07.2018 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Четкое и реалистичное изображение при видеосъемке как по линии горизонта, так и выше него обеспечивается усовершенствованной конструкцией купола AXIS Q6125-LE и технологией Sharpdome.
В предложениях компании AXIS Communications появились скоростные PTZ-камеры Q6125-LE с технологией Sharpdome и фирменной функцией Speed Dry. Они работоспособны при температурах -50 .. +50 °C, а их корпус защищен от попадания влаги и пыли в соответствии с IP66. 1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор камер с чувствительностью до 0,1 лк формирует 2 Мп изображение, которое транслируется с частотой обновления до 50/60 к/с в форматах H.265/H.264/MJPEG. Следует отметить, что в PTZ-камеры AXIS встроен ИК-прожектор с дальностью подсветки до 200 м и имеются функции WDR – Forensic Capture (120 дБ) и Lightfinder для круглосуточного видеоконтроля. При этом максимальный обзор обеспечивает PTZ-модуль, осуществляющий поворот камеры на 360° и наклон в пределах от +20° до -90° с высокими скоростями – до 700 и 500 °/с соответственно. Немаловажно, что новинка поставляется с предустановленным пакетом видеоаналитики AXIS Guard Suite, а питание получает через PoE- или High PoE-инжекторы.
Полный видеоконтроль крупных объектов позволяет осуществлять скоростное поворотное устройство Q6125-LE, способное непрерывно вращаться на 360°, а также трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний 4,3-129 мм. PTZ-функции камеры включают наклон со скоростями от 0,05°/с до 500°/с, поворот – до 700°/с, а также 30-кратное оптическое зуммирование и 12-кратное цифровое увеличение, обеспечивающие суммарный зум до 360 крат. Наряду с этим, новая PTZ камера AXIS может выполнять туры патрулирования и работать по пресетам, позволяя задать до 256 предустановленных позиций. Следует отметить, что для конфигурирования Q6125-LE и удаленного просмотра видео производитель предлагает использовать бесплатное ПО Companion или платную платформу Camera Station. При этом манипулировать камерой и ее оптикой можно как с ПК, так и со специальной клавиатуры с джойстиком AXIS T8310.
Фиксировать максимум событий на объектах с массовым скоплением людей (улицы, стадионы, торговые центры, аэропорты и т.д.) камере позволяет не только PTZ-устройство, но и высокий фреймрейт, достигающий 50 к/с, а информативность картинки обеспечивается 2-мегапиксельной детализацией (1920х1080 пикс.). Важно, что видео с фреймрейтом, в два раза превышающим частоту большинства мегапиксельных аналогов, PTZ-камера AXIS может транслировать с минимальной нагрузкой на канал связи, используя передовой видеокодек H.265, а также фирменный алгоритм AXIS Zipstream. Для более «бдительного» мониторинга и эффективного отслеживания тревожных ситуаций в Q6125-LE предустановлен пакет видеоаналитических функций AXIS Guard Style, среди которых автоматическое обнаружение движения, пересечения границ, детекция праздношатающихся лиц, а также фиксация любых попыток воздействия на корпус.
Четкое и реалистичное изображение при видеосъемке как по линии горизонта, так и выше него обеспечивается усовершенствованной конструкцией купола AXIS Q6125-LE и технологией Sharpdome. В традиционных поворотных камерах при их переориентировании происходит вращение и наклон только самой камеры под куполом, что приводит к появлению небольших искажений, а также бликов от купола. Это вызвано тем, что при повороте/наклоне расстояние от объектива до купола изменяется, поскольку ось камеры не совпадает с осью сферы ее купола. С технологией Sharpdome AXIS эта PTZ-камера поворачивается вместе с куполом, что исключает появление нежелательных эффектов. Кроме того, такая конструкция позволяет PTZ-устройству направлять видеомодуль на 20° выше линии горизонта, что особенно востребовано при видеоконтроле пересеченной местности, стадионов или многоэтажных торговых центров.
Исключение размытости кадров в дождливую погоду обеспечивается фирменной функцией «быстрой сушки» AXIS Speed Dry, используемой во всех конструкциях Sharpdome. При активации Speed Dry купол PTZ-камеры начинает вибрировать с высокой частотой, сбрасывая капли со своей поверхности. Кроме того, эта функция будет полезна при мытье, поскольку такие микровибрации повышают эффективность очистки. Защиту электроники от попадания жидкости гарантирует класс герметичности кожуха IP66, а для устранения «дрожания» и смазывания картинки, вызванного использованием Speed Dry, движением PTZ-устройства, сильными порывами ветра или другими внешними воздействиями, данная PTZ-камера AXIS применяет EIS (электронная стабилизация изображения). Следует отметить, что в Q6125-LE имеются системы обогрева и охлаждения для ее бесперебойной работы при температурах до -50 °C (-60 °C) и быстрого запуска до -40 °C.
200-метровую подсветку зоны видеоконтроля в темное время суток обеспечивает ИК-прожектор, интегрированный в Q6125-LE. Он состоит из мощных инфракрасных светодиодов с длиной волны 850 нм и длительным сроком службы. Немаловажно, что при ночной видеосъемке данная камера AXIS с PTZ использует интеллектуальную технологию OptimizedIR, которая подстраивает угол ИК-подсветки под фокусное расстояние трансфокатора, в результате чего хорошо видны все объекты интереса. При малых значениях зума угол подсветки расширяется, а при больших – сужается, исключая «засвечивание» или появление бликов. Для повышения качества картинки при контрастном или слабом освещении сцены в новой модели AXIS PTZ предусмотрены функции WDR - Forensic Capture (120 дБ) и Lightfinder. Важно отметить, что для работы в ночном режиме камеру необходимо запитывать через 60-ваттный инжектор High PoE.
Скоростная IP-камера видеонаблюдения AXIS PTZ Q6125-LE уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 256 918 руб. Чтобы получить дополнительную информацию об этих или других камерах торговой марки AXIS, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (800) 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора оборудования и ПО марки AXIS в России.
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