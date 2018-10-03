«АРМО-Системы» представила тумбовый турникет Smartec ST-TS200 для работы в любых СКУД

Новости участников портала \\ 27.03.2019 13:04 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Благодаря более надежной тумбовой П-образной конструкции, ST-TS200 подходит для проходных с большими потоками людей.

В семействе оборудования Smartec для СКУД появился тумбовый турникет-трипод ST-TS200 для контроля прохода больших потоков людей. Новинка имеет функцию «Антипаника», обеспечивающую беспрепятственный проход людей при возникновении экстренных ситуаций. Кроме того, данный турникет является универсальным: он может интегрироваться в любую СКУД на объекте и позволяет встраивать считыватели различных производителей, для которых в корпусе имеет 2 посадочных места. Следует отметить, что благодаря П-образному основанию конструкции турникет имеет повышенную устойчивость и прочность, а всепогодное исполнение по IP54 с диапазоном рабочих температур от -30 до +55 °С позволяет устанавливать его в открытых неотапливаемых проходных.

Благодаря более надежной тумбовой П-образной конструкции, ST-TS200 подходит для проходных с большими потоками людей. Такой корпус имеет большую устойчивость и прочность по сравнению с одностоечными турникетами. Несмотря на то, что один тумбовый турникет может потребовать дополнительных заграждений, которые не позволят его обойти, установка нескольких турникетов в ряд легко решает эту проблему. Более того, установив в ряд два и больше турникета, можно разделить непрерывный поток людей в «пиковые» часы, не создавая очередей.

Любая логика работы проходной – еще одно достоинство ST-TS200. Данный тумбовый турникет обеспечивает регулировку прохода в обе стороны, только в одну сторону, а также свободное перемещение людей в любом направлении (при его разблокировке). За счет этого тумбовый турникет оптимально подходит для управления потоками людей на входе и выходе офисов, учреждений, промышленных предприятий и т.д. Следует отметить, что для индикации разрешения на проход на его корпусе имеются светодиодные пиктограммы.

ST-TS200 прост в установке и универсален, поскольку может работать с любыми системами контроля доступа и со считывателями различных производителей. В верхней части его «тумбы» предусмотрены два посадочных места под считыватели, которые защищены полупрозрачными пластиковыми вставками. Для работы в составе любой СКУД в данный тумбовый турникет встроена плата управления с соответствующими входами и выходами. Следует отметить, что защиту внутренних компонентов от несанкционированного доступа обеспечивают несколько крышек из нержавеющей стали, которые запираются на ключ.

Безопасность сотрудников и посетителей объекта при возникновении экстренной ситуации (например, пожар, утечка газа и т.д.) обеспечивается функцией турникета «Антипаника». При поступлении сигнала тревоги тумбовый турникет «роняет» преграждающую штангу, освобождая проход для беспрепятственного прохода людей. Следует иметь в виду, что в целях обеспечения безопасности при авариях любого типа, турникет активирует «Антипанику» (разблокирует проход) и при потере электропитания.

Повышенную надежность и продолжительность эксплуатации ST-TS200 обеспечивает устойчивая тумбовая конструкция, а также использование нержавеющей стали для изготовления всех основных элементов (корпус, штанги). Новый тумбовый турникет рассчитан на круглосуточную работу как в отапливаемых, так и в неотапливаемых проходных либо на улице под навесом при температурах от -30 до +55 °С. При этом его корпус с классом герметичности IP54 защищает от пыли, капель и брызг.

Новый тумбовый турникет Smartec ST-TS200 уже появился на российском рынке и доступен для заказа в компании «АРМО-Системы». Получить дополнительную информацию об этом и других турникетах, а также оборудовании и ПО марки Smartec для СКУД можно по электронной почте armosystems@armo.ru и по телефону 8 800 700-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».