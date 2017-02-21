«АРМО-Системы» представила терминал биометрической идентификации с цветным ...

Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:42 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Быструю и точную идентификацию папиллярного рисунка даже на влажных, грубых или слишком сухих пальцах обеспечивает оптический сканер ST-FT161EM с усовершенствованными алгоритмами распознавания.

Новый биометрический терминал ST-FT161EM марки Smartec предназначен для работы в составе системы контроля доступа и учета рабочего времени, осуществляя идентификацию персонала по отпечаткам пальцев, RFID-картам стандарта Em Marine и/или ПИН-коду. За счет использования усовершенствованного оптического сканера биометрическая идентификация на базе ST-FT161EM пройдет корректно даже по отпечатку пальца с пересушенной, влажной или грубой поверхностью. Стоит отметить, что встроенная память нового устройства идентификации позволяет хранить данные о 3 000 биометрических шаблонах, 10 000 кодах карт доступа и регистрировать в журнале до 100 000 событий с последующей перезаписью, а наличие 6 программируемых клавиш и цветного информационного дисплея — реализовать учет рабочего времени.

Быструю и точную идентификацию папиллярного рисунка даже на влажных, грубых или слишком сухих пальцах обеспечивает оптический сканер ST-FT161EM с усовершенствованными алгоритмами распознавания. Благодаря тому, что память терминала вмещает до 3 000 шаблонов отпечатков пальцев, биометрическая идентификация на базе ST-FT161EМ возможна в компаниях или на предприятиях с числом сотрудников до 1 500, если регистрировать по 2 темплейта на человека, или до 1 000 — если записывать на каждого по 3 шаблона. Кроме того, в новинках реализована защита от использования поддельных отпечатков пальцев, так называемых биометрических муляжей, за счет чего уровень безопасности точки доступа становится более высоким.

Без дополнительных финансовых затрат ST-FT161EM позволяет организовать одно-, двух- либо трехфакторную идентификацию пользователей, поскольку снабжен считывателем отпечатков пальцев, RFID-карт доступа стандарта Em Marine и кодонаборной клавиатурой. При этом терминал предусматривает выбор из нескольких вариантов работы: только биометрическая идентификация по отпечатку пальца, биометрия плюс ПИН, биометрия плюс карта доступа, карта доступа плюс ПИН, только карта или только ПИН. Например, проход по RFID-картам может быть организован для гостей по временным пропускам, а по биометрическим данным и ПИН — для постоянных сотрудников. Важно отметить, что комбинация разных режимов работы снижает риск ложного пропуска посторонних лиц.

Упростить взаимодействие персонала с новым биометрическим терминалом позволяет светодиодный индикатор и цветной LCD-дисплей размером 2,8”, на который выводится вся информация на русском языке о состоянии устройства и о том, как проходит биометрическая идентификация пользователей. При необходимости, можно запрограммировать и «привязать» к расписанию работы компании короткие текстовые сообщения, которые будут отображаться на мониторе при наступлении какого-либо события или определенного времени, а также голосовые инструкции. Важно отметить, что без подключения ST-FT161EM к сети Ethernet биометрическая идентификация может выполняться в автономном режиме, при этом для переноса данных на/с терминала используются USB-накопители.

Важным достоинством ST-FT161EM является его полная совместимость с программным обеспечением «Таймекс», в том числе и с последней его версией Timex 17.1, предназначенного для организации и управления RFID или биометрической системой контроля доступа. Функциональными средствами нового терминала и ПО Timex может выполняться не только биометрическая идентификация, но и учет отработанного сотрудниками времени, опозданий, ранних уходов, переработок и недоработок с возможностью настройки персональных графиков работ. При этом ПО Timex позволяет получать точные отчеты о трудовой дисциплине в компании и формировать табели по форме Т12, Т13 и Т18.

Сбор статистики об отработанном сотрудниками времени можно реализовать с помощью 6 функциональных клавиш, расположенных на передней панели биометрического терминала, которые программируются под определенные типы событий (приход на работу, уход с работы, на перерыв, в командировку и т.д.). Так, например, при приходе на работу сотрудник нажимает соответствующую функциональную кнопку, после чего на экран выводится сообщение «Вход». Затем выполняется биометрическая идентификация, когда пользователь прикладывает палец к сканеру, и полученный шаблон сравнивается с данными из БД терминала. Если результат идентификации положительный, то событие будет интерпретировано системой как приход на работу и занесено в журнал учета рабочего времени.

Новые терминалы биометрической идентификации персонала Smartec ST-FT161EM уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 280 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации о новинках и других биометрических терминалах марки Smartec для систем СКУД и СУВР обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».