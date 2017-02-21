«АРМО-Системы» представила терминал биометрической идентификации с цветным ...
«АРМО-Системы» представила терминал биометрической идентификации с цветным дисплеем и считывателем карт Em Marine
Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:42 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Быструю и точную идентификацию папиллярного рисунка даже на влажных, грубых или слишком сухих пальцах обеспечивает оптический сканер ST-FT161EM с усовершенствованными алгоритмами распознавания.
Новый биометрический терминал ST-FT161EM марки Smartec предназначен для работы в составе системы контроля доступа и учета рабочего времени, осуществляя идентификацию персонала по отпечаткам пальцев, RFID-картам стандарта Em Marine и/или ПИН-коду. За счет использования усовершенствованного оптического сканера биометрическая идентификация на базе ST-FT161EM пройдет корректно даже по отпечатку пальца с пересушенной, влажной или грубой поверхностью. Стоит отметить, что встроенная память нового устройства идентификации позволяет хранить данные о 3 000 биометрических шаблонах, 10 000 кодах карт доступа и регистрировать в журнале до 100 000 событий с последующей перезаписью, а наличие 6 программируемых клавиш и цветного информационного дисплея — реализовать учет рабочего времени.
Быструю и точную идентификацию папиллярного рисунка даже на влажных, грубых или слишком сухих пальцах обеспечивает оптический сканер ST-FT161EM с усовершенствованными алгоритмами распознавания. Благодаря тому, что память терминала вмещает до 3 000 шаблонов отпечатков пальцев, биометрическая идентификация на базе ST-FT161EМ возможна в компаниях или на предприятиях с числом сотрудников до 1 500, если регистрировать по 2 темплейта на человека, или до 1 000 — если записывать на каждого по 3 шаблона. Кроме того, в новинках реализована защита от использования поддельных отпечатков пальцев, так называемых биометрических муляжей, за счет чего уровень безопасности точки доступа становится более высоким.
Без дополнительных финансовых затрат ST-FT161EM позволяет организовать одно-, двух- либо трехфакторную идентификацию пользователей, поскольку снабжен считывателем отпечатков пальцев, RFID-карт доступа стандарта Em Marine и кодонаборной клавиатурой. При этом терминал предусматривает выбор из нескольких вариантов работы: только биометрическая идентификация по отпечатку пальца, биометрия плюс ПИН, биометрия плюс карта доступа, карта доступа плюс ПИН, только карта или только ПИН. Например, проход по RFID-картам может быть организован для гостей по временным пропускам, а по биометрическим данным и ПИН — для постоянных сотрудников. Важно отметить, что комбинация разных режимов работы снижает риск ложного пропуска посторонних лиц.
Упростить взаимодействие персонала с новым биометрическим терминалом позволяет светодиодный индикатор и цветной LCD-дисплей размером 2,8”, на который выводится вся информация на русском языке о состоянии устройства и о том, как проходит биометрическая идентификация пользователей. При необходимости, можно запрограммировать и «привязать» к расписанию работы компании короткие текстовые сообщения, которые будут отображаться на мониторе при наступлении какого-либо события или определенного времени, а также голосовые инструкции. Важно отметить, что без подключения ST-FT161EM к сети Ethernet биометрическая идентификация может выполняться в автономном режиме, при этом для переноса данных на/с терминала используются USB-накопители.
Важным достоинством ST-FT161EM является его полная совместимость с программным обеспечением «Таймекс», в том числе и с последней его версией Timex 17.1, предназначенного для организации и управления RFID или биометрической системой контроля доступа. Функциональными средствами нового терминала и ПО Timex может выполняться не только биометрическая идентификация, но и учет отработанного сотрудниками времени, опозданий, ранних уходов, переработок и недоработок с возможностью настройки персональных графиков работ. При этом ПО Timex позволяет получать точные отчеты о трудовой дисциплине в компании и формировать табели по форме Т12, Т13 и Т18.
Сбор статистики об отработанном сотрудниками времени можно реализовать с помощью 6 функциональных клавиш, расположенных на передней панели биометрического терминала, которые программируются под определенные типы событий (приход на работу, уход с работы, на перерыв, в командировку и т.д.). Так, например, при приходе на работу сотрудник нажимает соответствующую функциональную кнопку, после чего на экран выводится сообщение «Вход». Затем выполняется биометрическая идентификация, когда пользователь прикладывает палец к сканеру, и полученный шаблон сравнивается с данными из БД терминала. Если результат идентификации положительный, то событие будет интерпретировано системой как приход на работу и занесено в журнал учета рабочего времени.
Новые терминалы биометрической идентификации персонала Smartec ST-FT161EM уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 280 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации о новинках и других биометрических терминалах марки Smartec для систем СКУД и СУВР обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CNB TDV22R и CNB TDB21R.
PROIPvideo 2017 – конференция для проектировщиков видеонаблюдения
Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:46 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
12 апреля 2017 года в Москве состоится первая конференция для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017». Тема конференции PROIPvideo 2017: Технологии для успешного проекта видеонаблюдения
Вебинар «Проектирование подсистемы хранения видеоданных в IP-видеонаблюдении»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:41 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
При проектировании IP-видеонаблюдения решается множество сопутствующих задач. Одна из них - обеспечение надежной записи и хранения видеоданных. Какой вариант организации хранения данных оптимален для IP видеонаблюдения? Как правильно рассчитать архив? Эти и другие темы в нашем вебинаре!
На рынке появился 16 канальный IP видеорегистратор Bosch с записью видео с разрешением до 8 МР от любых IP-камер
Новости участников портала \\ 27.02.2017 17:39 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Серия устройств DIVAR network 2000 объединяет различные по базовому оснащению видеорегистраторы.
Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH.
СИГМА-ИС и компания «Видеоглаз» представляют новые АРМ модули в СПО ИНДИГИРКА
Новости участников портала \\ 27.02.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
В составе СПО ИНДИГИРКА появилось несколько новых модулей: ИД-СПО-АБП. АРМ - бюро пропусков, ИД-СПО-АТЗ. АРМ - терминал заявок, ИД-СПО-АБП. АРМ - согласование заявок и ИД-СПО-КПП. АРМ - контрольно-пропускной пункт. Новые АРМ модули служат для оформления пропусков, для формирования и утверждения заявок, а также для управления доступом и фото-идентификации пользователей. По вопросам приобретения необходимых для работы лицензий обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.02.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12.
Безопасность по лучшим ценам – от «СБ-Системс» из СПб по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 22.02.2017 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания «СБ-Системс» из Санкт-Петербурга предлагает в рамках франшизы оптимальную стоимость видеонаблюдения, контроля доступа, охраны периметра и других средств технической безопасности. По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиенты «СБ-Системс» покупают только качественные товары - по низким ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе.
Социальные проекты в области безопасности
Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и Глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец положительно оценили новые разработки компании «Элеста» в области систем безопасности, представленные в рамках отчета главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная IP камера Smartec с 6 MP сенсором Sony и 3,6-10 мм оптикой
Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
6-мегапиксельный сенсор новой купольной IP-камеры Smartec обеспечивает достаточно высокую детализацию изображения для распознавания лиц людей и других объектов в кадре, а также корректную работу средств видеоаналитики.
Другие новости
Новые IP-видеокамеры CNB в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 01.03.2017 11:20
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
ВИДЕОГЛАЗ \\ 01.03.2017 11:16
Новости
В Алматы пройдет самое масштабное ИБ-событие
Выставки \\ 01.03.2017
В Южной столице Казахстана ждут II конференцию «Код ИБ».
ТБ Форум 2017: производители и интеграторы представили технологии для спортивных объектов в преддверии ЧМ-2018
Выставки \\ 01.03.2017
7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 прошла конференция "Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
Ростовские специалисты назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 21.02.2017
9 февраля 2017 г. «Код информационной безопасности» уже во второй раз состоялся в южной столице России и собрал более 100 ИБ-профессионалов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд