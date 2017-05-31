«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп ...
«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер
Новости участников портала \\ 07.06.2017 13:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с.
Семейство продуктов GANZ пополнил видеорегистратор NR8-32F82-0 серии GENSTAR, который способен осуществлять запись видео от 32 IP-камер с разрешением до 8 Мп (4K) и частотой обновления 30 к/с по каждому каналу, а также воспроизводить его при данной частоте и разрешении, поддерживая как IP-камеры торговой марки GANZ, так и любые ONVIF-совместимые устройства других производителей. Новый сетевой видеорегистратор позволяет установить 2 HDD емкостью 6 ТБ каждый, а через порт eSATA – подключить внешний жесткий диск и архивировать большие объемы данных. При этом сетевой NVR имеет интерфейс VGA, HDMI для подключения мониторов с разрешением до 4K, аудиовход/-выход и две пары входов/выходов тревоги. NR8-32F82-0 поддерживает сервис DDNS и технологию P2P, которая обеспечивает простой доступ к видео через клиентские приложения для iOS, Android и ПК.
Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с. Помимо изображения, новый сетевой видеорегистратор способен записывать звук от внешнего микрофона по выделенному каналу, а для создания более функциональной сетевой системы видеонаблюдения NR8-32F82-0 имеет выход для динамика, два «тревожных» входа и два выхода для исполнительных устройства.
Одновременно выводить на мониторы видео от 16-ти, 8-ми и 4-х видеокамер новый видеорегистратор может с разрешением 2, 4 и 8 Мп соответственно, а с меньшим разрешением – и по 32 каналам (только «живое» видео). Немаловажно, что NR8-32F82-0 оснащен независимыми VGA и HDMI-выходами, один из которых поддерживает дисплеи с разрешением до 4K (HDMI), что позволяет организовать локальный пост видеонаблюдения с двумя мониторами. Наряду с этим, 32-канальный сетевой видеорегистратор имеет 2 карты сетевого интерфейса 1 GBit Ethernet для высокоскоростной передачи текущего и архивного видео, а также приема потоков от камер.
Для создания емкого архива IP-видеорегистратор GANZ снабжен двумя слотами для установки жестких дисков SATA емкостью по 6 ТБ каждый, а для архивирования еще больших объемов – интерфейсом eSATA, позволяющим подключить внешний HDD. Следует отметить, что, в отличие от многих аналогов, этот сетевой видеорегистратор поддерживает функцию HDD GROUP, с помощью которой можно разделить накопители на две независимые группы и назначить сетевые видеокамеры, от которых будет осуществляться запись на каждую из групп.
Автоматическое добавление IP-камер серии ZN8 марки GANZ видеорегистратор осуществляет через встроенную службу сервера DHCP, что позволяет сократить расходы на услуги высококвалифицированных специалистов в области охранного видеонаблюдения, а также время на настройку оборудования. Помимо этого, сетевой видеорегистратор NR8-32F82-0 соотвествует ONVIF 2.4 Profile S, благодаря чему он полностью совместим с сетевыми камерами любых производителей, отвечающими данному стандарту.
Предустановленный сервис DDNS предоставляет возможность удаленного доступа к данным сетевого видеорегистратора без покупки дорогостоящих статических IP-адресов. Кроме того, NR8-32F82-0 поддерживает технологию Р2Р, которая использует для передачи данных пиринговый протокол (Peer-to-Peer) и обеспечивает простоту и высокую скорость подключения. По протоколу P2P сетевой видеорегистратор позволяет подключаться любым «клиентам» с помощью приложений для ПК на базе Windows, а также с мобильных устройств на базе Android и iOS.
Новый 32-х канальный сетевой видеорегистратор NR8-32F82-0 торговой марки GANZ уже появился на российском рынке и доступен для заказа, а его розничная цена составляет 410 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об NR8-32F82-0 и других видеорегистраторах и IP-устройствах CBC Group для систем видеонаблюдения можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.06.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G
Новости участников портала \\ 07.06.2017 10:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый одноканальный сплиттер IPTRONIC IPT-PS1201/1G используется для подключения сетевых видеокамер без PoE к IP коммутаторам с поддержкой PoE. Новинка разделяет объединенный PoE сигнал на две компоненты (питание и данные), а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. С помощью сплиттера IPT-PS1201/1G удается включить в PoE видеонаблюдение даже камеры без поддержки этой технологии.
Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140.
Jet SYSTEMS – эксклюзивный представитель «Видеоглаза» в Казахстане
Новости участников портала \\ 06.06.2017 10:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания Jet SYSTEMS в качестве партнера компании «Видеоглаз» предлагает в Казахстане продукцию сотен лучших изготовителей оборудования видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации и т.п. По условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» на все десятки тысяч поставляемых наименований распространяется партнерская гарантия.
«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.
Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый контроллер Falcon Eye FE-energo предназначен для экономии электроэнергии в гостиницах, а по вопросам его покупки по низкой цене обращайтесь в компанию «Видеоглаз». Новинка включает электропитание в номере при помещении карты гостя (или персонала) в специальный карман. При вынимании карты из кармана можно задать отсрочку отключения на 15 секунд.
Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.06.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.
HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO
Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.
«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере
Новости участников портала \\ 02.06.2017 12:47 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.06.2017 11:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A.
Другие новости
«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер
АРМО-Системы \\ 07.06.2017 13:53
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 07.06.2017 11:12
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G
ВИДЕОГЛАЗ \\ 07.06.2017 10:10
Новости
Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
Технические новинки \\ 31.05.2017
Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.
ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл
Выставки \\ 07.06.2017
Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
Выставки \\ 07.06.2017
8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий
Видеонаблюдение \\ Существует одна универсальная проблема, которая характерна для пользователей 7 из 10 видеосистем вне зависимости от типа объекта. Эта проблема отслеживания перемещения человека по разным камерам.
Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".
Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec