«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп ...

«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

Новости участников портала \\ 07.06.2017 13:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с.

Семейство продуктов GANZ пополнил видеорегистратор NR8-32F82-0 серии GENSTAR, который способен осуществлять запись видео от 32 IP-камер с разрешением до 8 Мп (4K) и частотой обновления 30 к/с по каждому каналу, а также воспроизводить его при данной частоте и разрешении, поддерживая как IP-камеры торговой марки GANZ, так и любые ONVIF-совместимые устройства других производителей. Новый сетевой видеорегистратор позволяет установить 2 HDD емкостью 6 ТБ каждый, а через порт eSATA – подключить внешний жесткий диск и архивировать большие объемы данных. При этом сетевой NVR имеет интерфейс VGA, HDMI для подключения мониторов с разрешением до 4K, аудиовход/-выход и две пары входов/выходов тревоги. NR8-32F82-0 поддерживает сервис DDNS и технологию P2P, которая обеспечивает простой доступ к видео через клиентские приложения для iOS, Android и ПК.

Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с. Помимо изображения, новый сетевой видеорегистратор способен записывать звук от внешнего микрофона по выделенному каналу, а для создания более функциональной сетевой системы видеонаблюдения NR8-32F82-0 имеет выход для динамика, два «тревожных» входа и два выхода для исполнительных устройства.

 

Одновременно выводить на мониторы видео от 16-ти, 8-ми и 4-х видеокамер новый видеорегистратор может с разрешением 2, 4 и 8 Мп соответственно, а с меньшим разрешением – и по 32 каналам (только «живое» видео). Немаловажно, что NR8-32F82-0 оснащен независимыми VGA и HDMI-выходами, один из которых поддерживает дисплеи с разрешением до 4K (HDMI), что позволяет организовать локальный пост видеонаблюдения с двумя мониторами. Наряду с этим, 32-канальный сетевой видеорегистратор имеет 2 карты сетевого интерфейса 1 GBit Ethernet для высокоскоростной передачи текущего и архивного видео, а также приема потоков от камер.

 

Для создания емкого архива IP-видеорегистратор GANZ снабжен двумя слотами для установки жестких дисков SATA емкостью по 6 ТБ каждый, а для архивирования еще больших объемов –  интерфейсом eSATA, позволяющим подключить внешний HDD. Следует отметить, что, в отличие от многих аналогов, этот сетевой видеорегистратор поддерживает функцию HDD GROUP, с помощью которой можно разделить накопители на две независимые группы и назначить сетевые видеокамеры, от которых будет осуществляться запись на каждую из групп.

 

Автоматическое добавление IP-камер серии ZN8 марки GANZ видеорегистратор осуществляет через встроенную службу сервера DHCP, что позволяет сократить расходы на услуги высококвалифицированных специалистов в области охранного видеонаблюдения, а также время на настройку оборудования. Помимо этого, сетевой видеорегистратор NR8-32F82-0 соотвествует ONVIF 2.4 Profile S, благодаря чему он полностью совместим с сетевыми камерами любых производителей, отвечающими данному стандарту.

 

Предустановленный сервис DDNS предоставляет возможность удаленного доступа к данным сетевого видеорегистратора без покупки дорогостоящих статических IP-адресов. Кроме того, NR8-32F82-0 поддерживает технологию Р2Р, которая использует для передачи данных пиринговый протокол (Peer-to-Peer) и обеспечивает простоту и высокую скорость подключения. По протоколу P2P сетевой видеорегистратор позволяет подключаться любым «клиентам» с помощью приложений для ПК на базе Windows, а также с мобильных устройств на базе Android и iOS.  

 

Новый 32-х канальный сетевой видеорегистратор NR8-32F82-0 торговой марки GANZ уже появился на российском рынке и доступен для заказа, а его розничная цена составляет 410 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об NR8-32F82-0 и других видеорегистраторах и IP-устройствах CBC Group для систем видеонаблюдения можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».

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