«АРМО-Системы» представила считыватель ST-VR041EM: биометрический доступ по венам ...
«АРМО-Системы» представила считыватель ST-VR041EM: биометрический доступ по венам пальца и RFID-картам
Новости участников портала \\ 23.01.2019 10:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технология идентификации по рисунку вен пальцев не уступает по надежности сканированию радужной оболочки глаза и геометрии лица, но отличается более низкой стоимостью.
В ассортименте Smartec появился биометрический считыватель ST-VR041EM для контроля доступа по индивидуальным рисункам вен пальцев, который также осуществляет идентификацию по EM-картам. Считыватель имеет память, достаточную для распознавания 1000 шаблонов (до 10 – на каждого пользователя) и до 2000 карт, а также Wiegand-интерфейс с конфигурируемым форматом для интеграции в существующие СКУД на объекте. При относительно низкой стоимости новый считыватель снабжен контроллером, обеспечивающим биометрический доступ в автономном режиме, а также датчиком вскрытия, выходом для управления дверным замком и входами, к которым можно подключить кнопку запроса на выход и датчик положения двери.
Технология идентификации по рисунку вен пальцев не уступает по надежности сканированию радужной оболочки глаза и геометрии лица, но отличается более низкой стоимостью. В то же время, в отличие от идентификации по отпечаткам пальцев, при сканировании вен пальцев намного ниже вероятность ложного отказа, а также значительно меньше риск фальсификации. Поскольку венозный рисунок формируется путем просвечивания пальца ИК-излучением, биометрический доступ по данному признаку может осуществляться независимо от состояния кожного покрова и чистоты рук. Это позволяет устанавливать биометрический считыватель ST-VR041EM не только в офисах, но и на производствах, а также применять для контроля доступа людей пожилого возраста, чьи отпечатки пальцев утрачивают с годами свою четкость.
Два типа идентификации повышают надежность контроля доступа, а также расширяют спектр применения считывателя и мест его установки. Новинка объединяет биометрический считыватель и ридер RFID-карт стандарта Еm Мarine (125 кГц) и поддерживает доступ по картам/биометрический доступ по венам, а также одновременно по картам и венам. Это делает считыватель универсальным решением и для установки на входные двери зданий, и на двери в переговорные помещения либо служебные зоны, где не требуется усиленный контроль. Следует отметить, что ST-VR041EM оснащен усовершенствованным по сравнению с предыдущими моделями сканером, а память устройства рассчитана на хранение 1000 биометрических шаблонов отпечатков (до 10 шаблонов на одного пользователя), а также на 2000 кодов RFID-карт.
Высокая надежность и устойчивость считывателя к взлому/несанкционированному проникновению в помещение обеспечивается в первую очередь использованием технологии идентификации по венам пальцев. Венозный рисунок невозможно сфальсифицировать, что исключает использование муляжей. Кроме того, комбинация в одном корпусе двух считывателей позволяет сочетать биометрический доступ и доступ по RFID-картам для максимальной безопасности на объекте. Немаловажно, что считыватель снабжен датчиком вскрытия, который срабатывает при попытке снятия крышки корпуса или отрыва ST-VR041EM от поверхности, и имеет выход для присоединения исполнительного устройства.
Быстро подключить считыватель в любую существующую или новую СКУД на объекте (в том числе и сторонних производителей) можно через интерфейс Wiegand. При этом выходной Виганд-формат биометрического устройства может конфигурироваться под имеющийся в системе путем изменения длины кода. Благодаря наличию встроенного контроллера новый считыватель Smartec способен работать автономно, контролируя проход через одну дверь или турникет. Так, с ST-VR041EM можно организовать биометрический доступ и доступ по картам в удаленные от офиса помещения (например, на склад).
Дополнительный функционал ST-VR041EM включает в себя управление электрозамком двери как нормально-открытого, так и нормально-закрытого типа, для чего биометрический считыватель снабжен релейным выходом с НО-/НЗ-контактами. Наряду с этим, он имеет вход для датчика положения двери, а также вход для подключения кнопки запроса на выход. Благодаря этому считыватель позволяет организовать не только биометрический доступ в здание/помещение, но и свободный выход из него, а также полностью контролировать состояние точки доступа. Кроме того, при использовании программного обеспечения Smartec «Таймекс» считыватель можно применять и для учета рабочего времени сотрудников c множеством режимов работы персонала.
Новый комбинированный считыватель Smartec ST-VR041EM уже появился на российском рынке и доступен для приобретения в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 280 USD. Дополнительную информацию о данном считывателе и других устройствах марки Smartec для реализации биометрического доступа можно получить по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 787-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».
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