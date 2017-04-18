«АРМО-Системы» представила ПО OnGuard ver. 7.3 от Lenel для управления СКУД и другими ...
«АРМО-Системы» представила ПО OnGuard ver. 7.3 от Lenel для управления СКУД и другими системами безопасности
Новости участников портала \\ 24.04.2017 13:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеграция в ПО OnGuard 7.3 передовых решений таких лидеров рынка оборудования для СКУД, как HID Global и Safran Morpho, позволила расширить функционал интегрированной системы безопасности.
Компания Lenel Systems International выпустила новую версию ПО OnGuard 7.3, которая максимально доработана для управления интегрированной системой безопасности Lenel, включающей СКУД, видеонаблюдение и другие подсистемы, через Интернет и с мобильных устройств. Для реализации таких возможностей функционал OnGuard 7.3 был дополнен консолью для запуска приложений и отдельным модулем СКУД, обеспечивающим управление учетными записями владельцев карт с мобильных устройств и удаленных рабочих станций через любой веб-браузер. Кроме того, ПО OnGuard 7.3 интегрировано с HID Mobile Access и биометрическими считывателями Safran Morpho, имеет мобильное приложение BlueDiamond Mobile и поддерживает протокол BacNet для контроллера Lenel LNL-4420.
Связь всех компонентов интегрированной системы безопасности Lenel в новой версии OnGuard осуществляется с помощью веб-приложения Lenel® Console, которое для повышения общей производительности системы объединяет ее ядро с сетевыми и периферийными элементами СКУД на единой стартовой площадке. Так же в ПО OnGuard 7.3 был добавлен сетевой модуль управления учетными записями OnGuard Credentials, представляющий собой браузерную альтернативу ранее используемому приложению Windows On Credential Center. Новый модуль не требует установки дополнительного ПО и предоставляет администратору системы безопасный доступ к учетным записям СКУД с любых платформ и устройств.
Интеграция в ПО OnGuard 7.3 передовых решений таких лидеров рынка оборудования для СКУД, как HID Global и Safran Morpho, позволила расширить функционал интегрированной системы безопасности. Теперь платформа OnGuard поддерживает решение HID Mobile Access и позволяет использовать для доступа мобильные телефоны и считыватели HID iCLASS SE®/multiCLASS SE® в ближнем режиме Tap (прикосновение) или на расстоянии в режиме Twist and Go (поворот смартфона) с обратной связью в виде вибрации и звуковых сигналов. Кроме того, Lenel OnGuard 7.3 сертифицирована для совместной работы с биометрическими устройствами СКУД Morpho Sigma, имеющими лучший в отрасли алгоритм распознавания отпечатков пальцев.
Оригинальная разработка компании Lenel Systems — мобильное приложение BlueDiamond Mobile, совместимо со всеми современными устройствами на платформах Android и iOS и упрощает организацию физического доступа через СКУД на объекты, входящие в зону обслуживания ПО OnGuard 7.3. По аналогии с решением Mobile Access от HID Global, смартфон, на который установлено это приложение, может использоваться в качестве «карты доступа СКУД» и связываться со считывающими устройствами Lenel из линейки BlueDiamond по технологии Bluetooth. При этом управление учетной записью каждого пользователя может осуществляться администратором удаленно.
Наряду с новыми функциями для управления СКУД, в программном обеспечении OnGuard 7.3 улучшено подключение и взаимодействие с системами автоматики зданий, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Для этого в новой версии ПО Lenel OnGuard обеспечивается поддержка протокола BacNet при использовании контроллера LNL-4420 в качестве сервера. Кроме того, в OnGuard 7.3 реализован двунаправленный обмен событиями с ПО для системы видеонаблюдения Prism®, что обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения и СКУД с ОВК-системами зданий на достаточно высоком уровне.
Простое наращивание сетевых возможностей системы безопасности на платформе Lenel OnGuard 7.3 осуществляется с помощью нового модуля OpenAccess Web Services API, который предоставляет разработчикам различных приложений множество вариантов для адаптации СКУД и других систем безопасности здания под конкретные требования на реальном объекте. Открытая архитектура платформы OnGuard 7.3 позволяет быстро добавлять новые устройства и наращивать потенциал системы безопасности, расширяя возможности пользователей СКУД, системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и автоматики.
Для получения дополнительной информации на новое ПО OnGuard 7.3 и другие решения Lenel Systems для интегрированных систем безопасности, включающих видеонаблюдение, СКУД, ОПС и ОВК, обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» — официального российского дистрибьютора оборудования и ПО компании Lenel Systems International, или в региональные офисы «АРМО».
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