«АРМО-Системы» представила купольные камеры видеонаблюдения Honeywell с 3 MP сенсором ...
«АРМО-Системы» представила купольные камеры видеонаблюдения Honeywell с 3 MP сенсором и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Благодаря использованию 3-мегапиксельного сенсора эти купольные камеры марки Honeywell способны формировать и транслировать по сети видео с максимальным разрешением 2304х1296 пикс. при фреймрейте 20 к/с или с разрешением 1920х1080 пикс. при 25 к/с.
Семейство продуктов Performance компании Honeywell пополнили две купольные IP-камеры H4D3PRV2 и H4D3PRV3, которые предназначены для видеосъемки при внешних температурах до -30°С и передают качественное изображение при любой освещенности за счет поддержки функции DWDR и шумоподавления, а также наличия адаптивной ИК-подсветки дальностью до 30 метров. При внешней схожести, новые купольные камеры видеонаблюдения имеют ряд аппаратных различий: H4D3PRV2 снабжена 2,7-12 мм варифокальной оптикой и не имеет локального архива, тогда как H4D3PRV3 комплектуется фиксированным 2,8 мм объективом и предусматривает локальную видеозапись на карту памяти емкостью до 128 ГБ. При этом каждая камера видеонаблюдения использует технологию питания PoE, что упрощает ее инсталляцию и настройку.
Благодаря использованию 3-мегапиксельного сенсора эти купольные камеры марки Honeywell способны формировать и транслировать по сети видео с максимальным разрешением 2304х1296 пикс. при фреймрейте 20 к/с или с разрешением 1920х1080 пикс. при 25 к/с. При выборе формата сжатия H.264 они позволяют регулировать битрейт потоков в диапазоне от 4 до 8192 кбит/с. В качестве дополнительного потока эти купольные камеры видеонаблюдения могут передавать видео стандарта Full D1, которое будет оптимальным для просмотра удаленными пользователями со смартфонов или планшетов. Важно отметить, что для удобства пользователей Honeywell разработано мобильное приложение HonView Touch (для iOS и Android), которое значительно расширяет возможности удаленного видеонаблюдения.
Высокая чувствительность сенсоров H4D3PRV2 и H4D3PRV3, наличие встроенного прожектора инфракрасной подсветки и поддержка аппаратно-программных технологий, повышающих качество видеосигнала, позволяют купольным камерам осуществлять видеосъемку круглые сутки. В частности, реализуя алгоритмы 3D DNR, купольные камеры видеонаблюдения минимизируют шумовые составляющие видеосигнала, что приводит к повышению качества изображения и снижению его «веса», а технологии DWDR, компенсации засветки и АРУ обеспечивают высокую детализацию каждого участка зоны обзора. В ночном режиме видеонаблюдения, камеры активируют ИК-прожектор с интеллектуальной технологией регулировки мощности подсветки, которая исключает засветку близко расположенных объектов и появление бликов.
Наряду с одинаковым функционалом, новые купольные камеры имеют и ряд различий, которые определяют места их установки. Так, например, H4D3PRV2 снабжены 4,5-кратным моторизованным вариообъективом, функцией автофокусировки и изменяемым углом обзора в диапазоне от 86° до 28°, поэтому будут эффективны на объектах с интенсивным движением, а купольные камеры видеонаблюдения H4D3PRV3 с 2,8-миллиметровым объективом и горизонтальным углом захвата изображения 92° станут оптимальным инструментом видеоконтроля зон, где требуется широкий угол обзора. Кроме того, в купольный корпус H4D3PRV3 установлен слот для карты памяти формата microSDHC, на которую камера может записывать и хранить видеофайлы общей емкостью до 128 гигабайт.
Компактный купольный корпус камеры имеет класс ударопрочности IK10 и пыле-/влагозащиты IP66, и обеспечивает стабильную работу электроники камеры при наружных температурах от -30 до +60 °С. Монтировать H4D3PRV2/H4D3PRV3 можно накладным способом на потолок или стену, а при необходимости и на углы зданий и вертикальные столбы с использованием опциональных кронштейнов. При этом обе купольные камеры видеонаблюдения поддерживают электропитание, как по технологии PoE, так и напрямую от источника 12 В постоянного тока, что упрощает их установку на объекте. Более того, в новинках предусмотрена возможность мониторинга объектов с большой протяженностью при включении «коридорного» (вертикально-ориентированного) режима видеонаблюдения.
H4D3PRV2 и H4D3PRV3 совместимы с 4-, 8-, 16-канальными сетевыми видеорегистраторами Honeywell бюджетной серии Performance, поэтому при подключении к ним камеры автоматически обнаруживаются и конфигурируются. Вместе с этим, через NVR или с помощью web-клиента Honeywell Viewer возможна удаленная настройка всех рабочих параметров обеих моделей, а также управление моторизованным вариообъективом, которым снабжены купольные камеры видеонаблюдения H4D3PRV2. Немаловажно, что новинки ONVIF-совместимы и могут работать в составе мультибрендовых систем видеонаблюдения под управлением программного обеспечения различных разработчиков, в том числе GANZ Cortrol, Milestone XProtect, SmartStation и др.
Новые вандалозащищенные купольные камеры видеонаблюдения H4D3PRV2 и H4D3PRV3 марки Honeywell уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 15 730 и 9 740 руб., соответственно. Для получения дополнительной информации на эти и другие купольные камеры Honeywell обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продуктов и решений компании Honeywell.
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