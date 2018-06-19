«АРМО-Системы» представила 2 Мп сетевые купольные камеры с 3 кодеками, 60 к/с и ...

Новости участников портала \\ 27.08.2018 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва

XND-L6080V способна одновременно транслировать до 5 видеопотоков с различной детализацией, скоростью и степенью сжатия, позволяя индивидуально настроить потоки для архивирования, локального просмотра и/или удаленным пользователям.

Семейство IP-камер марки WISENET пополнила купольная модель XND-L6080V с высокочувствительным 1/2,8” КМОП-сенсором, мощным процессором WiseNet 5 и моторизированным 3,2-10 мм вариофокальным объективом. Изображение с разрешением до 2 Мп транслируется с частотой обновления 60 к/с в H.265, H.264 и MJPEG, при этом данная сетевая купольная камера поддерживает передачу до 5 профилей сцены. Немаловажно, что XND-L6080V использует детектор движения/воздействий и технологию Handover, а также функции стабилизации изображения, «Антитуман» и WDR 120 дБ, а для ее настройки предусмотрены аналоговый выход и разъем micro USB. Следует отметить, что сетевая камера рассчитана для работы в помещениях при температурах до -10 °С, а ее корпус защищен от действий вандалов по классу IK08.

Высокопроизводительный передовой процессор WiseNet 5 и 1/2,8-дюймовый чувствительный элемент новых IP-камер линейки WISENET X обеспечивают передачу картинки с максимальным качеством и минимальным весом при скорости 60 к/с. XND-L6080V работоспособны при температурах до -10 °C, снабжены купольным вандалозащищенным корпусом класса IK08 и моторизированным объективом с диапазоном фокусных расстояний 3,2-10 мм, а для устранения дисторсии при увеличении угла обзора (в диапазоне от 33° до 109°) используют 5-уровневую систему коррекции искажений. Благодаря такому оснащению, эти сетевые купольные камеры будут лучшим выбором для видеомониторинга в средних по площади зданиях и помещениях, таких как офисы, торговые центры, музеи, банки и т.д.

XND-L6080V способна одновременно транслировать до 5 видеопотоков с различной детализацией, скоростью и степенью сжатия, позволяя индивидуально настроить потоки для архивирования, локального просмотра и/или удаленным пользователям. При этом видео с максимальным разрешением 1920х1080 пикс. в MJPEG эти сетевые купольные камеры передают в режиме реального времени, а видео в форматах H.264 и H.265 – с фреймрейтом, в два раза превышающим фреймрейт аналогичных сетевых камер, – до 60 кадров в секунду. Важно отметить, что в новинках предусмотрены фирменные функции WiseStream II и Smart Codec, которые оптимизируют компрессию и вес видео (а также сетевой трафик), выделяя и сильно сжимая только статичные фрагменты кадра.

Стабильно высокое качество изображения при работе камеры в помещениях со слабым освещением обеспечивает КМОП-сенсор с высокой чувствительностью, с помощью которого она может создавать не только максимально реалистичное цветное изображение при освещенностях до 0,1 лк, но и информативное черно-белое – до 0,01 лк. Способность работать в широком диапазоне освещенностей позволяет использовать эти сетевые купольные камеры для круглосуточного видеоконтроля в помещениях, в которых ночью свет приглушается или используется аварийное освещение. Немаловажно, что для получения сбалансированных по яркости кадров при съемке в приоконной зоне данная сетевая камера использует аппаратную функцию расширения динамического диапазона WDR 120 дБ.

Автоматическое отслеживание тревожных событий и высокая скорость их обнаружения реализуется встроенным в камеру детектором движущихся объектов и детектором воздействий (механические воздействия на корпус, попытки расфокусировки и заклеивания объектива, нарушение сетевого соединения). При фиксации тревожного события сетевые купольные камеры сработают по заранее заданному сценарию, который может включать в себя оповещение пользователей, загрузку файла на сервер и/или запись видео на карту памяти/на сеть. Наряду с этим, в купольной камере предусмотрена функция Handover, которая активируется сигналом тревоги, подавая команду на расположенную рядом поворотную камеру для расширения зоны обзора.

Несколько вариантов монтажа купольной камеры позволяет выбрать наиболее «выгодное» ее местоположение. Камера может быть установлена на потолок или на стену накладным способом (а также подвесным, с помощью дополнительно приобретаемых аксессуаров серии SBP-300), при этом ее видеомодуль легко направить в требуемую зону. Следует отметить, что независимо от способа монтажа эти сетевые купольные камеры предоставляют возможность настройки параметров изображения с помощью сервисного монитора, который подключается к аналоговому выходу, или со смартфона, подключаемого через micro USB. Кроме того, XND-L6080V может быть настроена с удаленного сетевого ПК.

Новые сетевые купольные камеры видеонаблюдения WISENET XND-L6080V уже появились на российском рынке и доступны для заказа по цене 508 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об этих новинках, а также других устройствах марки WISENET для систем охранного видеонаблюдения можно по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора оборудования и ПО Hanwha Techwin в России.