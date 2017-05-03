«АРМО-Системы» начала поставлять термокожухи для видеокамер с защитой IP68 и ...
«АРМО-Системы» начала поставлять термокожухи для видеокамер с защитой IP68 и ИК-подсветкой до 120 м
Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Мощный ИК-прожектор термокожуха обеспечивает равномерную подсветку объектов видеосъемки на расстояниях до 120 метров от камеры за счет использования 12 светодиодов с узко- и широкоугольными линзами.
В портфеле спецоборудования марки Smartec для охранного видеонаблюдения появился уличный термокожух STH-6230DL-PSU2, который имеет «арктическое» исполнение и обеспечивает стабильную работу камеры при внешних температурах от -70 °С до +50 °С. Новая модель снабжена 6 обогревателями объема и одним для смотрового окна, поэтому быстро прогревает камеру до температуры ее безопасного пуска. Кроме того, термокожух соответствует IP68 и оборудован ИК-прожектором с подсветкой до 120 м, включающейся от фотодатчика вместе с переводом видеокамеры в режим ночной видеосъемки. В комплект поставки STH-6230DL-PSU2 входит настенный кронштейн крепления со сквозной проводкой кабеля, а в его корпусе уже встроен блок питания на 5 А.
Всепогодный «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2 имеет высший класс защиты от влаги (P68), поддерживая герметичность и при полном погружении в воду. Он оснащен шестью обогревателями объема и одним обогревателем смотрового окна для исключения его обледенения или запотевания и предназначен для видеокамер, устанавливаемых в регионах с экстремально низкими температурами вплоть до -70 °С. Немаловажно, что новый термокожух обеспечивает корректный «запуск» видеокамеры даже после длительного отключения питания, блокируя ее включение до нагрева -10 °С. Благодаря этому, задержка включения видеокамеры при наружной температуре -70 °С составит 33 минуты, а при -20 °С – всего 5 минут.
Мощный ИК-прожектор термокожуха обеспечивает равномерную подсветку объектов видеосъемки на расстояниях до 120 метров от камеры за счет использования 12 светодиодов с узко- и широкоугольными линзами. При установке в термокожух видеокамеры с механическим ИК-фильтром и внешним входом для ее переключения между режимами «день» и «ночь», она будет переходить в ночной режим одновременно с активацией ИК-прожектора.
Встроенный 5-амперный блок питания с напряжением 12 В позволяет устанавливать в новые термокожухи Smartec и запитывать не только видеокамеры с высоким энергопотреблением, но и дополнительное оборудование (IP-видеосерверы, передатчики видеосигнала по витой паре и т.д.). В тыльной части термокожуха имеется коммутационная плата с предохранителями, а для изоляции видеокамеры от его основания в комплект поставки входит набор прокладок.
Защиту от образования наледи на поверхности обеспечивает цилиндрическая конструкция STH-6230DL-PSU2, а солнцезащитный козырек закрывает объектив от прямого попадания солнечных лучей. Благодаря большому объему полезного пространства в термокожух можно устанавливать видеокамеры с разными габаритами и различной оптикой, в том числе и длиннофокусные трансфокаторы. При этом боковое открытие верхней части корпуса термокожуха позволяет легко производить обслуживание и настройку видеокамеры, а крепежная пластина – регулировать расположение на ней различных устройств.
Быстрая установка STH-6230DL-PSU2 обеспечивается наличием в комплекте поставки термокожуха настенного кронштейна со сквозной проводкой кабеля, который защищает кабель от умышленной и неумышленной порчи, а также от систематических воздействий атмосферных осадков. Корпус модели изготовлен из алюминия с коррозионно-стойким покрытием, поэтому прослужит длительное время. Следует отметить, что с помощью опциональных адаптеров или специального кронштейна термокожух можно закрепить на стене, в углу, а также подвесить на потолке.
Новый уличный термокожух торговой марки Smartec STH-6230DL-PSU2 уже доступен для заказа по розничной цене 425 USD. Для получения дополнительной информации на эти и другие термокожухи и прочее оборудование Smartec для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы».
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