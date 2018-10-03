«АРМО-Системы» начала поставлять интегрированные PTZ-камеры от Hanwha Techwin с ...

Новости участников портала \\ 14.01.2019 13:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Различные варианты манипуляции поворотным механизмом камеры позволяют реализовать любые режимы охраны объекта.

Новый флагман линейки PTZ-камер WISENET — поворотная IP-камера XNP-6550RH —обеспечивает эффективный видеоконтроль больших по площади территорий за счет использования 55х трансфокатора и 500-метровой ИК-подсветки. Новинка поддерживает многопотоковую трансляцию видео с разрешением Full HD при 60 к/с в форматах H.265/H.264 и при 30 к/с в MJPEG, а для улучшения качества изображения использует WDR, Defog и гироскопическую систему стабилизации изображения. Для оперативной реакции на тревоги поворотная IP-камера имеет предустановленные модули видеоанализа, а при использовании опционального микрофона доступны функции аудиоаналитики. Кроме того, XNP-6550RH оборудована 2 слотами для карт памяти и SFP модулем для передачи видео на большие расстояния.

Главными преимуществами камеры WISENET XNP-6550RH для видеоконтроля обширных уличных территорий являются ее мощный трансфокатор с 55-кратным оптическим зумом, скоростной поворотный механизм и 500-метровая адаптивная ИК-подсветка. За счет возможности кругового обзора поворотная IP-камера будет востребована для мониторинга ситуации на стадионах, территориях воздушных портов, в пограничных зонах и других особо важных объектах. Важно отметить, что новая камера имеет достаточно широкий диапазон рабочих температур, который при ее питании от источника 24 В переменного тока составляет +55 — -55°C, а также корпус, защищенный по классам IP66 и IK10.

Различные варианты манипуляции поворотным механизмом камеры позволяют реализовать любые режимы охраны объекта. Управлять движением камерного блока XNP-6550RH можно вручную со скоростью от 0,024°/с до250°/с или автоматически — по предустановкам, когда максимальная скорость поворота может достигать 400°/с. При этом приводы используемого трансфокатора обеспечивают ее перефокусировку (от 4,75 до 261,4 мм) всего за 5 секунд. Кроме того, поворотная IP-камера поддерживает функцию автослежения, осуществляя «захват» подвижных объектов и сопровождение их перемещений с автоматическим управлением поворотом, наклоном и кратностью трансфокатора.

Минимизация влияния внешних факторов на качество Full HD изображения обеспечивается рядом аппаратных и программных опций XNP-6550RH. Эта поворотная IP-камера имеет высокую светочувствительность (0,03 лк), использует мощный инфракрасный прожектор и множество функции улучшения качества изображения. Важно, что угол и дальность ИК-подсветки меняется в соответствии с углом обзора трансфокатора, поэтому достигается равномерная подсветка каждой области наблюдения. В условиях неравномерного освещения поворотная IP-камера активирует функцию WDR (120 дБ), при задымлении или тумане задействует Defog, а для компенсации вибраций корпуса — гиросенсорную систему стабилизации изображения.

Расширенный набор функций системы интеллектуальной обработки видео- и аудиоинформации уже предустановлен в стандартной комплектации WISENET XNP-6550RH. С помощью аналитических средств поворотная IP-камера анализирует сцену видеонаблюдения и выявляет такие события, как «движение», «вход/выход из зоны», «появление/исчезновение», «пересечение виртуальной линии», «праздношатание», «лица в кадре», «туман» и др. Если подключить микрофон, то поворотная IP-камера сможет идентифицировать звуки взрыва, выстрела, крика и разбитого стекла с высокой точностью. При этом алгоритмы реакции камеры на тревожные события достаточно разнообразны и настраиваются при ее инсталляции.

Наличие нескольких внешних интерфейсов упрощает работу с камерой. Например, поворотная IP-камера может без проблем устанавливаться на удаленных от сетевой инфраструктуры участках, поскольку наряду с интерфейсом RJ-45 оборудована SFP-модулем. Настройку камеры можно проводить как по сети, так и на месте ее работы с использованием тест-монитора, подключаемого к ее композитному входу. Более того, для записи видео вне зависимости от состояния IP-соединения и хранения больших объемов видеоинформации «на борт» камеры можно установить один или два накопителя microSD/SDHC/SDXC общей емкостью до 512 ГБ.

Новая поворотная IP-камера видеонаблюдения WISENET XNP-6550RH производства Hanwha Techwin уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию о новинке и другом оборудовании для систем охранного видеонаблюдения марки WISENET, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», – официального дистрибьютора продукции WISENET в России.