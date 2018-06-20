«АРМО-Системы» анонсирована система запирания дверей Protec2 CLIQ™ марки ABLOY на базе ...

Новости участников портала \\ 01.11.2018 11:04 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Три модели пользовательских ключей серии Protec² CLIQ™ позволят полностью реализовать функционал мехатронных систем ABLOY.

Финская компания ASSA ABLOY представила мехатронную систему ограничения доступа в помещения Protec² CLIQ™ нового поколения, которая базируется на программируемых цилиндрах дверных замков и механико-электронных ключах. Права доступа всех ключей серии Protec² CLIQ™ можно настраивать с помощью программаторов через ПО Web Manager (CWM), а ключей с Bluetooth модулем — еще и через мобильное приложение CLIQ™ Connect. При этом любой ключ мехатронной системы Abloy может дооснащаться RFID-чипом и применяться в системах контроля доступа здания в качестве бесконтактного идентификатора.

Высокий уровень защиты помещений системой ABLOY Protec² CLIQ™ обеспечивается взаимодействием цилиндра замка и ключа на электронном и механическом уровнях одновременно. За управление состоянием запирающего механизма двери отвечает встроенный в цилиндр микрочип, который формирует команды на разрешение/запрет прохода в соответствии с запрограммированным в нем планом доступа. При этом цилиндры работают от элементов питания электронных ключей, поэтому не требуют замены батареек в процессе эксплуатации. Бесперебойная работа цилиндров ABLOY Protec² CLIQ™ возможна в диапазоне температур от -40°С до +70°С, и в помещениях, и в уличных условиях.

Три модели пользовательских ключей серии Protec² CLIQ™ позволят полностью реализовать функционал мехатронных систем ABLOY. Так, ключ TQ406 программируется заранее для работы с определенными замками или группой замков, а динамический ключ TQ407 поддерживает работу по дате и времени в определенные часы, например, в рабочие. Принципиально новым для мехатронных систем ABLOY является тип ключа Online CLIQ™ Connect со встроенным модулем Bluetooth 4.0, который не требует предварительного назначения прав доступа и может настраиваться в любое время в любом месте с помощью мобильного приложения CLIQ™ Connect.

Пластиковая головка ключа Protec² CLIQ™ сконструирована таким образом, что ее можно доукомплектовать RFID-чипом требуемого стандарта и использовать в качестве бесконтактного идентификатора. Таким образом, на объекте можно использовать единый ключ-пропуск для различных систем: механической, мехатронной мастер системы, СКУД или УРВ. По аналогии с RFID идентификаторами потерянные и украденные ключи ABLOY могут быть исключены из мехатронной системы и СКУД на уровне электроники без изменения механики цилиндров.

Программирование и управление мехатронной системой Protec² CLIQ™, а также контроль за действиями пользователей ключей, осуществляется через фирменное программное обеспечение ABLOY CLIQ™ Web Manager (CWM). Для «связи» всех компонентов системы используются специальные устройства – программаторы, с помощью которых осуществляется перенос прав доступа на обычные пользовательские ключи без Bluetooth модуля и цилиндры замков (посредством мастер-программного ключа). В серию продуктов Protec² CLIQ™ входит локальный программатор, который подключается непосредственно к ПК и через него с CWM, а также настенный и мобильный программаторы ABLOY, связывающиеся с программой веб-менеджмента по сети.

Все данные, передаваемые между ключом, цилиндром, удаленными программаторами и управляющим ПО CLIQ™ Web Manager зашифрованы на базе алгоритма 3DES 128 бит, а для установления подлинности каждого из компонентов мехатронной системы ABLOY используются TLS сертификаты. Для шифрования сетевого трафика ПО CLIQ™ Web Manager поддерживает протоколы HTTPS/SSL/TLS, чтобы защитить передаваемую по сети информацию от несанкционированного доступа и подлога. Более того, ПО CLIQ™ Web Manager контролирует, кто и в какое время получает доступ к данным и идентифицирует всех своих «клиентов».

Новая мехатронная система запирания дверей Protec² CLIQ™ производства ASSA ABLOY уже доступна для заказа. Для получения дополнительной информации на новое оборудование и другие дверные системы марки PROTEC2 направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по телефону 8 (800) 700 33 43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора продукции Abloy, либо в региональные офисы.