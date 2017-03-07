«АРМО-Системы» анонсировала тепловизор AXIS со сменной оптикой и металлическим ...
«АРМО-Системы» анонсировала тепловизор AXIS со сменной оптикой и металлическим корпусом с IP66/IP67
Новости участников портала \\ 13.03.2017 13:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
При заказе камеры-тепловизора AXIS имеется возможность выбрать модель с одним из 4 вариантов оптики, который определяется протяженностью охраняемой территории.
В продуктовом ассортименте компании Axis Communications появились камеры Q1942-E и Q1942-E PT Mount, которые осуществляют тепловизионную видеосъемку при любой погоде и освещенности с разрешением до 800x600 пикс. при 8,3 к/с, могут передавать звук, поддерживают видеоаналитику, технологию Zipstream и электронную стабилизацию изображения. Каждый тепловизор использует сенсор с чувствительностью менее 50 мК, объектив на 10, 19, 35 или 60 мм и поставляется в защищенном от внешних воздействий термокожухе (IP66/IP67 и NEMA). Благодаря дальности обнаружения теплоизлучающих объектов вплоть до 5,6 км, эти тепловизоры эффективны для круглосуточного видеоконтроля в уличных условиях на особо ответственных объектах, а их управление в рамках IP-видеосистем осуществляется средствами как фирменного, так и любого другого ONVIF-совместимого ПО.
При заказе камеры-тепловизора AXIS имеется возможность выбрать модель с одним из 4 вариантов оптики, который определяется протяженностью охраняемой территории. Так, дальность обнаружения человека/транспортного средства у AXIS Q1942-E может достигать 1 833/5 623 м, а у Q1942-E PT Mount — 1 774/5 441 м, соответственно, при использовании 60-миллиметрового объектива, а когда требуется меньшая дальность видения, подойдет тепловизор с объективом на 35 мм (17°), 19 мм (32°) или 10 мм (63°). Как и IP-камеры AXIS видимого диапазона, любой тепловизор новой серии может получать питание по технологии PoE, а также совместим с источниками питания напряжением 8-28 V DC либо 20-24 V AC.
Сочетание потенциала тепловидения с функционалом IP-камер значительно упрощает инсталляцию и дальнейшую эксплуатацию AXIS Q1942-E/-E PT Mount в рамках сетевых систем видеонаблюдения. При этом тепловизор имеет чувствительность <50 мК и формирует информативное изображение с разрешением 640х480 пикс. круглосуточно, на качество которого не влияют ни погодные условия, ни время суток. Поддержка технологии Axis Zipstream (зональной компрессии видео формата H.264) позволяет тепловизору снизить вес передаваемых видеопотоков и нагрузку на сеть до 50 % и более, за счет высокой детализации участков кадра с активностями и максимального сжатия всех остальных.
Встроенные в тепловизоры средства видеоаналитики, включая модуль AXIS Video Motion Detection 3, детектор звука, а также датчик блокировки и перенаправления обзора, повышают осведомленность оператора о различных типах тревог. Следует отметить, что видеоаналитика в новинках расширяемая, поэтому их можно снабдить и другими приложениями. Например, на «поворотный» тепловизор можно установить ПО AXIS Perimeter Defender для более эффективной охраны периметра. Получая тепловизионные данные от Q1942-E PT Mount, эта программа может дать команду видеосистеме на перенаправление установленной на объекте PTZ-камеры в точку «вторжения», чтобы сотрудники службы охраны смогли детально рассмотреть происходящее.
Возможность локального хранения видео и метаданных видеоаналитики в тепловизорах повышает сохранность важной информации даже при обрыве IP-соединения или запланированной перезагрузке сети. Для этого в тепловизор AXIS можно установить карту памяти формата microSD/SDHC/SDXC (приобретается отдельно), на которую он будет записывать видео в соответствии с настройками: постоянно, по сигналу тревоги от одного/двух внешних охранных датчиков и/или модулей видеоаналитики, а также при сбоях в сети. Более того, как и все современные IP-камеры марки AXIS, Q1942-E и Q1942-E PT Mount предусматривают передачу видеофайлов на сетевое хранилище NAS, писем оператору по SMS/MMS/E-mail и др.
Работоспособность AXIS Q1942-E/-E PT Mount в диапазоне температур от -40 до +60 °C обеспечивает металлический термокожух, который имеет классы защиты от проникновения пыли/влаги IP66/IP67 и NEMA 4X, и осушающая мембрана. При этом каждый тепловизор новой серии поставляется со всеми аксессуарами для установки на стены/потолки, а упростить его инсталляцию позволяет прибор AXIS T8415 с Wi-Fi модулем и встроенной батареей для подачи питания при настройке. При необходимости тепловизор Q1942-E, в отличие от Q1942-E PT Mount, можно дооснастить опциональным креплением для монтажной коробки (T98A17-VE) или для опоры с круглым сечением (T91A47). Для стабильной работы на уличном объекте новые тепловизоры поддерживают электронную стабилизацию изображения (EIS).
Новые тепловизоры для охранного видеонаблюдения AXIS Q1942-E и «поворотные» модели Q1942-E PT Mount уже поступили на российский рынок, и доступны для покупки по розничной цене от 428 245 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие тепловизионные камеры и ПО марки AXIS для систем видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.
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