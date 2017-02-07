«АРМО-Системы» анонсировала промышленный неуправляемый PoE коммутатор ...

Новости участников портала \\ 20.02.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Традиционно в рамках одной линейки Lantech предлагает несколько коммутаторов, которые различаются используемым источником питания и диапазонами рабочих температур, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от инфраструктуры объекта.

Компания Lantech Communications Global выпустила 8-портовые неуправляемые коммутаторы IPGS-0008B с пропускной способностью 16 Гбит/с, которые предназначены для распределения трафика в Ethernet-сетях систем видеонаблюдения, VoIP и др. на транспортных и промышленных объектах. Новинки снабжены 8 PoE-инжекторами для питания IP-камер и другого сетевого оборудования мощностью до 30 Вт, имеют компактные габариты для установки в ограниченном пространстве и защиту от вибраций, ударов и неблагоприятных погодных условий. Кроме того, эти неуправляемые PoE коммутаторы выпускаются в модификациях с питанием 48 В и 12 В, работоспособны в температурных диапазонах -40…+75/-20…+60 °С, оснащены LED-индикаторы статуса PoE и реле для устройств сигнализации.

Традиционно в рамках одной линейки Lantech предлагает несколько коммутаторов, которые различаются используемым источником питания и диапазонами рабочих температур, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от инфраструктуры объекта. Например, неуправляемый PoE коммутатор IPGS-0008B-48V, как и IPGS-0008B-48V-E, может получать питание от источника 45~57 В пост. тока, в то время как IPGS-0008B-12V и IPGS-0008B-12V-E работают от сети 9,5~57 В пост. тока. Важно отметить, что неуправляемые приборы с маркировкой «12 V» могут подключаться к бортовой сети транспортных средств, поэтому будут востребованы при организации систем видеонаблюдения в вагонах электропоездов, на коммерческом грузовом транспорте и т.п.

Создание надежных высокоскоростных сетей (16 Гбит/с) на базе IPGS-0008B с 8 гигабитными PoE-совместимыми портами 10/100/1000T выполняется в соответствии с кольцевой топологией. За счет этого каждый неуправляемый PoE коммутатор серии обеспечивает время восстановления работоспособности сети после сбоя менее чем за 20 мс при объединении в «кольцо» до 256 коммутационных устройств. Кроме того, новые коммутаторы быстро обнаруживают отказы и переключаются на резервные пути передачи данных при выявлении каких-либо сбоев. Поскольку эти устройства неуправляемые, то они осуществляют передачу данных в двух режимах: Flow Control или Back Pressure.

Наряду с распределением трафика, Lantech IPGS-0008B способны обеспечивать питанием IP-камеры видеонаблюдения, беспроводные точки доступа, VoIP оборудование и др., поскольку на всех 8 портах коммутатора установлены PoE-инжекторы, соответствующие стандартам IEEE 802.3af/at. При этом неуправляемый PoE коммутатор IPGS-0008B-48V и его уличная модификация (-E) могут подавать питание на мощные IP-устройства, например, уличные скоростные IP-камеры с функциями Pan/Tilt/Zoom. В отличие от них, неуправляемые модели IPGS-0008B-12V и IPGS-0008B-12V-E рассчитаны на обслуживание IP-устройств с различной мощностью потребления, которая по всем портам не должна превышать 120 Вт (24 В) или 80 Вт (12 В), а сами коммутаторы потребляют не более 5 Вт.

Универсальность установки коммутаторов новой серии обеспечивают их компактные габариты и малый вес (менее 1 кг), поэтому они легко размещаются на DIN-рейке, не занимая много места. По классу климатической защиты все модели IPGS-0008B выполнены в соответствии со стандартом IP30. При этом неуправляемый PoE коммутатор с индексом -E в названии рассчитан на работу в расширенном температурном диапазоне от -40 °C до +75 °C, а остальные модификации — при -20…+60°С. Поскольку новые коммутаторы относятся к неуправляемым устройствам промышленного назначения, они предусматривают защиту Ethernet (ESD) 6 кВ пост. тока и защиту от электростатического разряда (EFT) 2 кВ пост. тока.

Высокие эксплуатационные параметры и надежная работа неуправляемых коммутаторов Lantech IPGS-0008B подтверждаются 5-летней гарантией производителя. Немаловажно, что новинки бесперебойно работают в условиях электромагнитных и радиочастотных помех, а также устойчивы к вибрациям и ударам. Для визуального контроля функционирования оборудования каждый неуправляемый PoE коммутатор этой серии снабжен LED-индикаторами, которые отображают статус питания PoE, а также сетевого соединения, активности и скорости каждого порта. Кроме того, новинки оснащены релейным выходом тревоги для удаленного оповещения о нештатных ситуациях и сбоях в работе его портов.

Новые промышленные неуправляемые PoE коммутаторы сети Lantech IPGS-0008B уже поступили на российский рынок, а их розничная цена начинается от 425 USD. Дополнительную информацию на эти и другие коммутаторы Lantech можно получить по эл. почте armosystems@armo.ru либо по многоканальному телефону (495) 787-3342 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продукции Lantech, или в региональных офисах «АРМО».