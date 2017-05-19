Новости участников портала \\ 24.05.2017 17:06 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Что такое СКУД SIGUR, или контроль доступа по-российски: гибкая архитектура, многоступенчатая защита данных, широчайшие интеграционные возможности и множество способов идентификации, включая биометрию. Все это, а также многое другое (использование СКУД SIGUR для учета рабочего времени или, к примеру, для объединения с алкотестированием) будет в докладе представителя SIGUR на «Мастер-классах профессионалов безопасности 2017».

Российская компания SIGUR, ранее известная как Сфинкс, в этом году впервые участвует в «Мастер-классах профессионалов безопасности». Выступление ее представителя - ведущего инженера комплексных систем Малеева Константина («Построение профессиональной СКУД. Возможности системы SIGUR») наверняка заинтересует всех гостей «Мастер-классов 2017» - как тех, кто уже посещал семинары в прошлые годы, так и тех, кто будет участвовать в них впервые.

Спикер познакомит слушателей с особенностями архитектуры систем доступа на территориально-распределенных объектах, которые нередко представляют собой довольно сложную для инсталлятора задачу. Будут подробно рассмотрены вопросы интеграции СКУД SIGUR с другими подсистемами безопасности (и не только!) – например, в нее можно «встроить» систему проверки на трезвость.

Возможности современной СКУД во многом зависят от программного обеспечения, и докладчик расскажет о самых интересных функциях ПО SIGUR – таких, как учет рабочего времени, доступ для посетителей, планирование событий и т.п. Обязательно будут рассмотрены реализованные в SIGUR способы идентификации (биометрия, карты Mirafe и другие), особенности работы в автономном режиме и универсальность в управлении исполнительными механизмами.

Также Константин Малеев покажет, как составить коммерческое предложение для СКУД SIGUR. После доклада гости семинаров смогут плотно пообщаться с докладчиком и уточнить у него технические детали, а участники, зарегистрировавшие на мастер-классах свои проекты, получат очень неплохие скидки на оборудование SIGUR.

Первый семинар из серии «Мастер-классы профессионалов безопасности 2017» состоится уже 6 июня в Екатеринбурге. Всего вас ожидает 6 практических докладов от BAS-IP, IPTRONIC, AXIS, Western Digital, NAVIPARK, SIGUR. Участники семинара получат возможность пообщаться с представителями производителей, протестировать на месте все новинки оборудования, получить специальные проектные скидки и ценные подарки.

Регистрация на первое мероприятие уже открыта – успейте оставить заявку на участие!

Количество мест ограничено. Для посещения мероприятия необходимо получение подтверждения от организаторов.