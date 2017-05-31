«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во ...

«Аргус-Спектр» один из самых ярких примеров, кто уверенно держит курс на экспорт и является безусловным лидером не только российского, но и мирового рынка систем безопасности. Российские датчики производства «Аргус-спектра» охраняют Биг-Бен в Лондоне, королевские резиденции в Шотландии, королевский театр Бельгии, венгерскую Академию наук и другие важные объекты мирового культурного наследия.

1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума. Документ подписали Министр экономического развития Максим Орешник и исполнительный директор «Аргус-Спектр» Михаил Левчук.

1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.