«Аргус-Спектр» - Gazelle Бизнеса
«Аргус-Спектр» - Gazelle Бизнеса
Новости участников портала \\ 09.06.2017 16:51 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
Компания «Аргус-Спектр» вошла в рейтинг самых быстрорастущих и инновационных компаний Санкт-Петербурга «Gazelle Бизнеса», а также стала победителем в одной из номинаций.
Компания «Аргус-Спектр» вошла в рейтинг самых быстрорастущих и инновационных компаний Санкт-Петербурга «Gazelle Бизнеса», а также стала победителем в одной из номинаций.
https://youtu.be/9rAQmLnGwjc
7 июня «Деловой Петербург» подвел итоги 14-го ежегодного рейтинга самых быстрорастущих компаний Петербурга «Gazelle Бизнеса». В рейтинг вошли 71 компания, среди которых и петербургский разработчик и экспортер инновационных систем безопасности «Аргус-Спектр».
Отечественная техника оберегает от огня Биг Бен в Лондоне и здание парламента Великобритании, замок королевы Великобритании, резиденцию английской королевы в Шотландии, Эрмитаж, военно-морские базы НАТО и многие другие объекты культурного наследия. Компания уверенно держит курс на экспорт, тем самым доказывая, что российская электроника существует.
На торжественной церемонии награждения диплом «Gazelle Бизнеса» исполнительному директору компании Михаилу Левчуку вручил главный редактор газеты «Деловой Петербург» Васюков Максим Сергеевич.
«Gazelle Бизнеса» – это ежегодный рейтинг «Делового Петербурга», посвященный самым быстрорастущим и инновационным компаниям города.
По материалам: Деловой Петербург
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