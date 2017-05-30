«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»

Для монтажных компаний и торговых домов существует система скидок. Проконсультироваться и заказать новое оборудование EZVIZ вы можете у специалистов компании «Амиком».

Все датчики работают с базовой станцией на несущей частоте 868Мгц, а хаб системы подключается по WIFI.

Помимо этого, любой датчик можно приобрести отдельно. Также в ассортименте представлены датчики протечки воды T10 и свето-звуковая сирена T9 .

Представитель компании EZVIZ Павел Захаркин в подробностях рассказал о новинках, их функциях и возможностях для рядовых пользователей. На российском рынке система умный дом будет представлена стартовым набором Alarm Start KIT.

31 мая 2017г компания «Амиком» совместно с EZVIZ провели бесплатный семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно.» Мероприятие было приурочено к старту продаж оборудования для системы охраны и мониторинга EZVIZ.