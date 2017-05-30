«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»
«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»
Новости участников портала \\ 01.06.2017 17:30 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
31 мая 2017г компания «Амиком» совместно с EZVIZ провели бесплатный семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно.» Мероприятие было приурочено к старту продаж оборудования для системы охраны и мониторинга EZVIZ.
Представитель компании EZVIZ Павел Захаркин в подробностях рассказал о новинках, их функциях и возможностях для рядовых пользователей. На российском рынке система умный дом будет представлена стартовым набором Alarm Start KIT.
Набор Alarm Start KIT включает в себя:
А1 — базовая станция;
T1C — детектор движения;
T6 — беспроводной датчик открытия-закрытия;
K2 — дистанционный пульт управления системой базовой станции.
Помимо этого, любой датчик можно приобрести отдельно. Также в ассортименте представлены датчики протечки воды T10 и свето-звуковая сирена T9.
Все датчики работают с базовой станцией на несущей частоте 868Мгц, а хаб системы подключается по WIFI.
Начало продаж намечено на первую неделю июня 2017г. Розничная стоимость стартового набора составит 11 900 рублей.
Для монтажных компаний и торговых домов существует система скидок. Проконсультироваться и заказать новое оборудование EZVIZ вы можете у специалистов компании «Амиком».
АМИКОМ - официальный дистрибьютер EZVIZ на территории России.
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