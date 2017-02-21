«Амиком» приглашает на международную выставку Securika / MIPS, стенд №В207

Новости участников портала \\ 01.03.2017 16:24 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

С 21 по 24 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдет ежегодная международная выставка Securika / MIPS, посвященная средствам охраны и обеспечения безопасности. На стенде В207 «Амиком» представит новейшие разработки партнеров и передовые устройства для создания безопасной среды.

Honeywell — лидер мировых рейтингов

Компания Honeywell со сложившейся репутацией и богатой историей, начавшейся еще в 1885 году, занимает 2 место в рейтинге A&S Security ТОП-50 и входит в перечень 100 ведущих мировых компаний, по мнению журнала Fortune. На стенде «Амиком», который является дистрибьютором бренда, будет продемонстрирована линейка Performance IP, в том числе видеокамеры на 2 Мп и 4 Мп. Помимо этого, гости смогут оценить совместное решение Honeywell с видеосервером Macroscop, предназначенное для крупных объектов, где требуется запись большого количества данных.

IP-видеонаблюдение от лидера рынка — Hikvision

«Амиком» не первый год является «Золотым» партнером всемирно известного гиганта отрасли видеонаблюдения и официально представляет продукцию компании HIKVISION на мероприятиях. Бренд занимает лидирующую позицию в рейтинге Топ-50 A&S Security. Продукция обладает 5-летней гарантией и подходит для создания крупных систем и масштабных проектов. Видеокамеры также могут применяться в частном секторе, в офисах и зданиях различного назначения.

TVI-оборудование от Hikvision и HiWatch

Не так давно максимальное разрешение съемки камер TVI составляло 2Мп, но сегодня Hikvision и Hiwatch предлагают камеры до 3Мп со значительно улучшенным качеством картинки.

TVI-видеокамеры Hikvision обладают технологией WDR, интеллектуальной подсветкой Exir и моторизованным зумом. Модели подойдут для использования на крупных объектах: заводах, складах, вокзалах — в ситуациях, когда картинка должна быть максимально детализирована. TVI-видеокамеры Hiwatch представляют собой более экономичное решение. Такие устройства подойдут для небольшого офиса. Оборудование брендов вы сможете протестировать на стенде «Амиком».

EZVIZ — системы домашнего видеонаблюдения

С развитием мобильных технологий и интернета произошел значительный рост рынка домашнего видеонаблюдения. Повсеместное использование смартфонов и планшетов позволяет быстро и беспроблемно подключаться к домашней камере и получать информацию о том, чем занимается ребенок, кошка или выключена ли плита. Высокая скорость передачи данных дает возможность пользователям получать видео в любой точке мира в режиме реального времени.

На выставке Securika / MIPS «Амиком» представит 4К экшн-камеры, устройства для домашнего видеонаблюдения, ИК-датчики и миниатюрные IP-видеокамеры EZVIZ. Все устройства легко настраиваются и интегрируются в единую систему «умный дом», которая вовремя оповестит о тревожных ситуациях.

RVi и Ozero — недорогие устройства для решения разных задач

На стенде RVi и OZERO будут представлены IP-видеокамеры с разрешением до 2Мп. На основе оборудования RVi могут быть организованы большие и малые системы разной степени сложности. Видеокамеры и видеорегистраторы бюджетного бренда O’ZERO в первую очередь предполагают использование на объектах малого бизнеса и в частном секторе: в домах, квартирах и небольших организациях.

«Амиком» также продемонстрирует кабельные устройства Netlan , коммутационный шкаф TLK и GSM-оборудование Часовой.

Все модели можно будет самостоятельно протестировать и почувствовать разницу между различными брендами и форматами на стенде компании «Амиком» В207. Выставка Securika / MIPS пройдет с 21 по 24 марта, с 10 до 18-00 в ЦВК «Экспоцентр», павильоны № 2, 8.

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